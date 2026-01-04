Вучич анонсировал возобновление работы подсанкционного сербского НПЗ NIS с российской долей

$42.170.00
Сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий россии и находящийся под санкциями США, заработает 17 или 18 января. Это стало возможным после получения временной лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий россии и находящийся под санкциями Соединенных Штатов, заработает 17 или 18 января после получения временной лицензии, заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало NIS временную лицензию на эксплуатацию до 23 января, что позволит ему возобновить производство после 36-дневного перерыва.

США дали NIS, владеющему единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, время до 24 марта для переговоров о продаже доли российских владельцев.

"Я ожидаю, что первые 85 000 тонн сырой нефти прибудут до 15 января... и что нефтеперерабатывающий завод начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется с 25 или 26 января", – сказал Вучич журналистам в Белграде.

Российский "газпром" владеет 11,3% акций NIS, тогда как его санкционная нефтяная компания "газпром нефть" владеет 44,9%. Сербское правительство имеет 29,9%, остальные акции принадлежат мелким акционерам и сотрудникам.

Сербское правительство заявило, что поддерживает переговоры о продаже между российскими владельцами NIS и венгерской MOL.

Сербия одобрила переговоры о продаже подсанкционной компании NIS венгерской MOL25.12.25, 16:17 • 3501 просмотр

США ввели санкции против NIS в октябре в рамках более широких мер против энергетического сектора россии, после предоставления ряда исключений с начала прошлого года.

Санкции прекратили поставки нефти через хорватский трубопровод JANAF, что привело к закрытию нефтеперерабатывающего завода NIS в городе Панчево на севере страны.

На этой неделе JANAF заявила, что также получила лицензию, позволяющую ей экспортировать нефть в NIS.

Юлия Шрамко

