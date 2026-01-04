Вучич анонсировал возобновление работы подсанкционного сербского НПЗ NIS с российской долей
Киев • УНН
Сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий россии и находящийся под санкциями США, заработает 17 или 18 января. Это стало возможным после получения временной лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
Детали
В среду Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало NIS временную лицензию на эксплуатацию до 23 января, что позволит ему возобновить производство после 36-дневного перерыва.
США дали NIS, владеющему единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, время до 24 марта для переговоров о продаже доли российских владельцев.
"Я ожидаю, что первые 85 000 тонн сырой нефти прибудут до 15 января... и что нефтеперерабатывающий завод начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется с 25 или 26 января", – сказал Вучич журналистам в Белграде.
Российский "газпром" владеет 11,3% акций NIS, тогда как его санкционная нефтяная компания "газпром нефть" владеет 44,9%. Сербское правительство имеет 29,9%, остальные акции принадлежат мелким акционерам и сотрудникам.
Сербское правительство заявило, что поддерживает переговоры о продаже между российскими владельцами NIS и венгерской MOL.
США ввели санкции против NIS в октябре в рамках более широких мер против энергетического сектора россии, после предоставления ряда исключений с начала прошлого года.
Санкции прекратили поставки нефти через хорватский трубопровод JANAF, что привело к закрытию нефтеперерабатывающего завода NIS в городе Панчево на севере страны.
На этой неделе JANAF заявила, что также получила лицензию, позволяющую ей экспортировать нефть в NIS.