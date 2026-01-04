$42.170.00
Вучич анонсував відновлення роботи підсанкційного сербського НПЗ NIS з російською часткою

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Сербський нафтопереробний завод NIS, що належить росії та знаходиться під санкціями США, запрацює 17 або 18 січня. Це стало можливим після отримання тимчасової ліцензії від Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Сербський нафтопереробний завод NIS, що належить росії та знаходиться під санкціями Сполучених Штатів, запрацює 17 або 18 січня після отримання тимчасової ліцензії, заявив у неділю президент Сербії Александар Вучич, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У середу Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало NIS тимчасову ліцензію на експлуатацію до 23 січня, що дозволить йому відновити виробництво після 36-денної перерви.

США дали NIS, який володіє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, час до 24 березня для переговорів щодо продажу частки російських власників.

"Я очікую, що перші 85 000 тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня... і що нафтопереробний завод почне працювати 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів почнеться з 25 або 26 січня", – сказав Вучич журналістам у Белграді.

Російський "газпром" володіє 11,3% акцій NIS, тоді як його санкційна нафтова компанія "Газпром нефть" володіє 44,9%. Сербський уряд має 29,9%, решта акцій належить дрібним акціонерам та співробітникам.

Сербський уряд заявив, що підтримує переговори про продаж між російськими власниками NIS та угорською MOL.

Сербія схвалила переговори про продаж підсанкційної компанії NIS угорській MOL25.12.25, 16:17 • 3501 перегляд

США запровадили санкції проти NIS у жовтні в межах ширших заходів проти енергетичного сектору росії, після надання низки винятків з початку минулого року.

Санкції припинили постачання нафти через хорватський трубопровід JANAF, що призвело до закриття нафтопереробного заводу NIS у місті Панчево на півночі країни.

Цього тижня JANAF заявила, що також отримала ліцензію, що дозволяє їй експортувати нафту до NIS.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Газпром
Міністерство фінансів США
Александар Вучич
Сербія
Сполучені Штати Америки