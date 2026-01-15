Угорська Mol близька до угоди про купівлю частки "газпрому" в підсанкційному сербському НПЗ

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. наближається до поглинання єдиного нафтопереробного заводу Сербії, на тлі того, як санкції США змушують російську ПАТ "газпром нефть" продати свій контрольний пакет акцій, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За кілька днів Mol та "газпром нефть" оголосять про угоду щодо частки російської компанії в NIS AD, після чого Угорщина звернеться до влади США з проханням зняти санкції з сербського НПЗ, заявив у четвер у Белграді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сербія долає паливну кризу за допомогою екстрених поставок від Mol після того, як санкції США щодо NIS набули чинності в жовтні. Санкції, запроваджені за повномасштабне вторгнення росії в Україну, були тимчасово зняті наприкінці грудня, щоб дати час для переговорів про поглинання.

За словами Сійярто, Mol хоче отримати контрольний пакет акцій NIS, що було б благом для будапештської нафтової компанії, яка вже експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині, Хорватії та Словаччині. Акції Mol зросли більш ніж на 2% після коментарів Сійярто, збільшивши річний приріст до 18%.

Компанії, пов'язані з "газпромом", наразі володіють 56% акцій NIS, причому сербська держава контролює 30%, а дрібні акціонери володіють рештою. Сербія хотіла б збільшити свою частку на 5 процентних пунктів, заявила міністр енергетики країни Дубравка Джедович Ханданович.

"Мета полягає в тому, щоб переговори завершилися цього тижня та підписати обов'язкову угоду про передачу власності" з "газпромом", перш ніж звернутися до США з проханням скасувати санкції, сказала Ханданович на спільному брифінгу з Сійярто.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне використати свої відносини з главою кремля володимиром путіним та Дональдом Трампом у переговорах щодо нафтопереробного заводу NIS, після років розвитку тісних зв'язків з американським та російським президентами. Угода дасть Орбану потенційний поштовх перед виборами 12 квітня, на тлі того, як його правляча партія відстає в опитуваннях після 16 років перебування при владі, пише видання.

Активи NIS включають нафтопереробний завод у Панчево потужністю 4,8 мільйона тонн на рік, а також мережу роздрібних автозаправних станцій у Сербії, Румунії, Болгарії та Боснії.

Вучич анонсував відновлення роботи підсанкційного сербського НПЗ NIS з російською часткою