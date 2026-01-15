Угорська Mol близька до угоди про купівлю частки "газпрому" в підсанкційному сербському НПЗ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:18 • 1204 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 27601 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 38335 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 23163 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 25014 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 44968 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 38104 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 39569 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34658 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28148 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 22957 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 21856 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 11409 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 19756 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 22948 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 23039 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 27603 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 38336 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 49286 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 61824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Денис Шмигаль
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 11459 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 38769 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 72821 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 64146 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 68279 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
МіГ-29

Угорська Mol близька до угоди про купівлю частки "газпрому" в підсанкційному сербському НПЗ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. наближається до поглинання єдиного нафтопереробного заводу Сербії, оскільки санкції США змушують російську ПАТ "газпром нефть" продати свій контрольний пакет акцій. Угорщина звернеться до влади США з проханням зняти санкції з сербського НПЗ.

Угорська Mol близька до угоди про купівлю частки "газпрому" в підсанкційному сербському НПЗ

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. наближається до поглинання єдиного нафтопереробного заводу Сербії, на тлі того, як санкції США змушують російську ПАТ "газпром нефть" продати свій контрольний пакет акцій, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За кілька днів Mol та "газпром нефть" оголосять про угоду щодо частки російської компанії в NIS AD, після чого Угорщина звернеться до влади США з проханням зняти санкції з сербського НПЗ, заявив у четвер у Белграді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сербія долає паливну кризу за допомогою екстрених поставок від Mol після того, як санкції США щодо NIS набули чинності в жовтні. Санкції, запроваджені за повномасштабне вторгнення росії в Україну, були тимчасово зняті наприкінці грудня, щоб дати час для переговорів про поглинання.

За словами Сійярто, Mol хоче отримати контрольний пакет акцій NIS, що було б благом для будапештської нафтової компанії, яка вже експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині, Хорватії та Словаччині. Акції Mol зросли більш ніж на 2% після коментарів Сійярто, збільшивши річний приріст до 18%.

Компанії, пов'язані з "газпромом", наразі володіють 56% акцій NIS, причому сербська держава контролює 30%, а дрібні акціонери володіють рештою. Сербія хотіла б збільшити свою частку на 5 процентних пунктів, заявила міністр енергетики країни Дубравка Джедович Ханданович.

"Мета полягає в тому, щоб переговори завершилися цього тижня та підписати обов'язкову угоду про передачу власності" з "газпромом", перш ніж звернутися до США з проханням скасувати санкції, сказала Ханданович на спільному брифінгу з Сійярто.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне використати свої відносини з главою кремля володимиром путіним та Дональдом Трампом у переговорах щодо нафтопереробного заводу NIS, після років розвитку тісних зв'язків з американським та російським президентами. Угода дасть Орбану потенційний поштовх перед виборами 12 квітня, на тлі того, як його правляча партія відстає в опитуваннях після 16 років перебування при владі, пише видання.

Активи NIS включають нафтопереробний завод у Панчево потужністю 4,8 мільйона тонн на рік, а також мережу роздрібних автозаправних станцій у Сербії, Румунії, Болгарії та Боснії.

Вучич анонсував відновлення роботи підсанкційного сербського НПЗ NIS з російською часткою04.01.26, 21:43 • 7024 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Боснія і Герцеговина
Дональд Трамп
Сербія
Хорватія
Болгарія
Румунія
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина