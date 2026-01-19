$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Угорська MOL підписала попередню угоду з купівлі сербської NIS у російської "газпром нафти"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Угорська MOL Group підписала попередню угоду про придбання 56,15% акцій сербської NIS у російської "газпром нафти". Угода потребує схвалення Управління з контролю за іноземними активами США через санкції.

Угорська MOL підписала попередню угоду з купівлі сербської NIS у російської "газпром нафти"

Угорська енергетична компанія MOL Group оголосила про підписання попередньої угоди щодо придбання 56,15% акцій сербської нафтової компанії NIS. Наразі мажоритарний пакет акцій належить російській "газпром нафті", яка перебуває під санкціями США. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Згідно із заявою MOL Group, завершення угоди залежить від рішення Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Оскільки проти NIS були запроваджені санкції у межах обмежень проти енергетичного сектору рф, правочин потребує офіційного схвалення Вашингтона. Сторони планують підписати фінальний договір купівлі–продажу до 31 березня. Наразі NIS має ліцензію OFAC на ведення переговорів про продаж, яка діє до 24 березня.

Стратегічне значення для регіону

"Нафтова промисловість Сербії" (NIS) фактично монополізувала нафтовий ринок країни та експлуатує єдиний сербський НПЗ. Голова правління MOL Group Жолт Гернаді зазначив, що ця покупка посилить присутність угорської компанії в Центральній та Південно–Східній Європі.

Завод у Сербії отримав першу нафту після скасування санкцій США - Reuters 09.01.26, 19:49 • 3998 переглядiв

Також повідомляється про переговори з національною нафтовою компанією ОАЕ (ADNOC) щодо її можливого приєднання до проєкту як міноритарного акціонера.

Міністр енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович підтвердила, що в межах очікуваної угоди частка сербського уряду в NIS збільшиться на 5% – з нинішніх 29,87% до майже 35%. Це дозволить державі посилити вплив на стратегічне підприємство після виходу російського капіталу. 

Угорська Mol близька до угоди про купівлю частки "газпрому" в підсанкційному сербському НПЗ15.01.26, 15:36 • 3818 переглядiв

Степан Гафтко

