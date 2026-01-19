Сирийские правительственные войска одержали крупнейшую победу со времен свержения режима Башара Асада: курды отступили

$43.180.08
18:36 • 1768 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 6622 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 11448 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 13940 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 15751 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 18617 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14942 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 33613 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 33148 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18174 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 26353 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 19429 просмотра
Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ19 января, 13:12 • 5710 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 10789 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto15:48 • 7348 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 18616 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 33612 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 33148 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 50207 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 71994 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 10830 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28956 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 25020 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30429 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42666 просмотра
Сирийские правительственные войска одержали крупнейшую победу со времен свержения режима Башара Асада: курды отступили

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Правительственные войска Сирии усилили контроль над северными и восточными регионами после отступления курдских отрядов. Это стало крупнейшим изменением карты контроля с момента свержения режима Башара Асада в 2024 году.

Сирийские правительственные войска одержали крупнейшую победу со времен свержения режима Башара Асада: курды отступили
Фото: Reuters

Правительственные войска Сирии в понедельник усилили контроль над северными и восточными регионами страны. Это произошло после внезапного отступления курдских отрядов, что значительно укрепило позиции президента Ахмеда аш-Шараа. Выход Сирийских демократических сил (SDF) из этих районов является наиболее масштабным изменением карты контроля с момента свержения режима Башара Асада в 2024 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сирийская армия заявила, что "несколько" боевиков террористической группировки "Исламское государство" сбежали из тюрьмы в городе Шаддади, которая ранее находилась под контролем курдов.

Ситуация в Алеппо: спасатели вошли в районы города после пяти дней боев между правительством и курдами12.01.26, 00:52 • 4422 просмотра

Официальный Дамаск обвинил SDF в преднамеренном освобождении заключенных. В то же время представители SDF отвергли обвинения, заявив, что потеряли контроль над объектом в результате нападения правительственных формирований.

Военнослужащие собрались возле тюрьмы в городе Ракка. Фото: Reuters
Военнослужащие собрались возле тюрьмы в городе Ракка. Фото: Reuters

По данным курдской стороны, в тюрьме Шаддади содержались тысячи боевиков, однако точное количество беглецов пока не разглашается.

Правительственные войска развернуты на нефтяных месторождениях

Согласно условиям соглашения о прекращении огня, силы SDF согласились покинуть провинции Ракка и Дейр-эз-Зор. Эти регионы имеют стратегическое значение, поскольку там сосредоточены основные нефтяные месторождения Сирии.

Нефтяные месторождения. Фото: Reuters
Нефтяные месторождения. Фото: Reuters

В течение длительного времени Дамаск требовал полной интеграции курдских подразделений в состав государственных вооруженных сил, что и стало причиной недавних боевых столкновений перед достижением договоренностей.

Международная реакция и роль посредников

Турция приветствовала подписание соглашения между президентом аш-Шараа и командующим SDF Мазлумом Абди. Президент Тайип Эрдоган призвал к немедленному выполнению условий документа, предусматривающего полное слияние курдских бойцов с армией Сирии. Важную роль в посредничестве между сторонами играют Соединенные Штаты, которые при администрации Дональда Трампа установили тесные связи с правительством аш-Шараа, несмотря на предыдущую многолетнюю поддержку курдских отрядов в войне против ИГИЛ. 

Сирийские правительственные войска ворвались в Ракку, продолжая наступление на районы, контролируемые курдами18.01.26, 18:50 • 6098 просмотров

Степан Гафтко

