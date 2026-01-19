Сирийские правительственные войска одержали крупнейшую победу со времен свержения режима Башара Асада: курды отступили

Фото: Reuters

Правительственные войска Сирии в понедельник усилили контроль над северными и восточными регионами страны. Это произошло после внезапного отступления курдских отрядов, что значительно укрепило позиции президента Ахмеда аш-Шараа. Выход Сирийских демократических сил (SDF) из этих районов является наиболее масштабным изменением карты контроля с момента свержения режима Башара Асада в 2024 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сирийская армия заявила, что "несколько" боевиков террористической группировки "Исламское государство" сбежали из тюрьмы в городе Шаддади, которая ранее находилась под контролем курдов.

Официальный Дамаск обвинил SDF в преднамеренном освобождении заключенных. В то же время представители SDF отвергли обвинения, заявив, что потеряли контроль над объектом в результате нападения правительственных формирований.

Военнослужащие собрались возле тюрьмы в городе Ракка. Фото: Reuters

По данным курдской стороны, в тюрьме Шаддади содержались тысячи боевиков, однако точное количество беглецов пока не разглашается.

Правительственные войска развернуты на нефтяных месторождениях

Согласно условиям соглашения о прекращении огня, силы SDF согласились покинуть провинции Ракка и Дейр-эз-Зор. Эти регионы имеют стратегическое значение, поскольку там сосредоточены основные нефтяные месторождения Сирии.

Нефтяные месторождения. Фото: Reuters

В течение длительного времени Дамаск требовал полной интеграции курдских подразделений в состав государственных вооруженных сил, что и стало причиной недавних боевых столкновений перед достижением договоренностей.

Международная реакция и роль посредников

Турция приветствовала подписание соглашения между президентом аш-Шараа и командующим SDF Мазлумом Абди. Президент Тайип Эрдоган призвал к немедленному выполнению условий документа, предусматривающего полное слияние курдских бойцов с армией Сирии. Важную роль в посредничестве между сторонами играют Соединенные Штаты, которые при администрации Дональда Трампа установили тесные связи с правительством аш-Шараа, несмотря на предыдущую многолетнюю поддержку курдских отрядов в войне против ИГИЛ.

