Ситуация в Алеппо: спасатели вошли в районы города после пяти дней боев между правительством и курдами
Киев • УНН
Спасатели начали работу в Алеппо после пяти дней боев между правительственными силами и SDF. Погибли 23 человека, 140 000 жителей покинули дома.
В воскресенье службы быстрого реагирования начали работу в районах Алеппо, ставших эпицентром вооруженного конфликта. Сирийские государственные СМИ подтвердили массовое присутствие военных в городе после нескольких дней ожесточенных столкновений между правительственными силами и Сирийскими демократическими силами (SDF), возглавляемыми курдами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Столкновения вспыхнули в прошлый вторник в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Заид. Поводом для эскалации стало отсутствие прогресса в переговорах по объединению курдских формирований SDF с национальной армией Сирии. В настоящее время силы безопасности установили контроль над районами Ашрафия и Бани-Заид.
Эти бои стали самыми масштабными с момента падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. За пять дней противостояния погибли по меньшей мере 23 человека. Из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников более 140 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Роль SDF и угроза дальнейшей дестабилизации
Сирийские демократические силы, которые имеют поддержку США и ранее сыграли решающую роль в разгроме "Исламского государства", остаются крупнейшей военной структурой в стране, не подчиняющейся центральному командованию.
Ситуация осложняется тем, что в состав новой национальной армии входят бывшие повстанческие группировки, которые длительное время поддерживались Турцией и имеют историю вражды с курдскими отрядами. Нерешенность вопроса интеграции SDF создает постоянные риски для безопасности на севере Сирии и препятствует окончательной стабилизации страны.
