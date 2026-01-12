$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 14486 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 16764 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 18570 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 34518 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 28328 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32713 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43127 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 66899 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44591 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Ситуация в Алеппо: спасатели вошли в районы города после пяти дней боев между правительством и курдами

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Спасатели начали работу в Алеппо после пяти дней боев между правительственными силами и SDF. Погибли 23 человека, 140 000 жителей покинули дома.

Ситуация в Алеппо: спасатели вошли в районы города после пяти дней боев между правительством и курдами
Фото: AP

В воскресенье службы быстрого реагирования начали работу в районах Алеппо, ставших эпицентром вооруженного конфликта. Сирийские государственные СМИ подтвердили массовое присутствие военных в городе после нескольких дней ожесточенных столкновений между правительственными силами и Сирийскими демократическими силами (SDF), возглавляемыми курдами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Столкновения вспыхнули в прошлый вторник в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Заид. Поводом для эскалации стало отсутствие прогресса в переговорах по объединению курдских формирований SDF с национальной армией Сирии. В настоящее время силы безопасности установили контроль над районами Ашрафия и Бани-Заид.

США нанесли массированные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии11.01.26, 00:29 • 3792 просмотра

Эти бои стали самыми масштабными с момента падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. За пять дней противостояния погибли по меньшей мере 23 человека. Из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников более 140 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Роль SDF и угроза дальнейшей дестабилизации

Сирийские демократические силы, которые имеют поддержку США и ранее сыграли решающую роль в разгроме "Исламского государства", остаются крупнейшей военной структурой в стране, не подчиняющейся центральному командованию.

Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо после срыва перемирия10.01.26, 00:58 • 4020 просмотров

Ситуация осложняется тем, что в состав новой национальной армии входят бывшие повстанческие группировки, которые длительное время поддерживались Турцией и имеют историю вражды с курдскими отрядами. Нерешенность вопроса интеграции SDF создает постоянные риски для безопасности на севере Сирии и препятствует окончательной стабилизации страны. 

Сирийская армия начала зачистку курдских районов Алеппо после провала перемирия10.01.26, 22:54 • 3444 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Башар Асад
Сирия
Турция
Соединённые Штаты