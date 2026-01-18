$43.180.08
публикации
Эксклюзивы
Сирийские правительственные войска ворвались в Ракку, продолжая наступление на районы, контролируемые курдами

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Сирийские правительственные войска вошли в город Ракка в рамках наступления на территории, удерживаемые курдскими силами. Это произошло после столкновений между Дамаском и Сирийскими демократическими силами.

Сирийские правительственные войска ворвались в Ракку, продолжая наступление на районы, контролируемые курдами

В воскресенье сирийские правительственные войска вошли в город Ракка в рамках своего наступления в районах, удерживаемых курдскими силами на востоке Сирии, передает УНН со ссылкой на AP.

Военное наступление на город вглубь восточной Сирии произошло после того, как в начале этого месяца вспыхнула напряженность между Дамаском и поддерживаемыми США курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), что привело к смертельным столкновениям и взятию правительством контроля над тремя районами Алеппо у курдских боевиков. СДС также теряют позиции в провинции Дейр-эз-Зор.

Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов05.01.26, 00:11 • 4248 просмотров

СДС не сразу прокомментировали события в Ракке, но ранее заявили, что их силы предотвратили атаки группировки "Исламское государство" в некоторых районах города.

Репортер Associated Press в этом районе сообщил, что крупные военные колонны ворвались в город и были встречены жителями. Похоже, что СДС отступили.

США пригрозили Сирии вернуть санкции из-за курдов - WSJ17.01.26, 12:14 • 10147 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Дамаск
Сирия