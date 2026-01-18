$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 18194 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 18278 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 45459 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 74251 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 39438 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 49521 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 55001 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 44784 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 71911 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сирійські урядові війська увірвалися до Ракки, продовжуючи наступ на райони, що контролюються курдами

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Сирійські урядові війська увійшли до міста Ракка в рамках наступу на території, утримувані курдськими силами. Це сталося після зіткнень між Дамаском та Сирійськими демократичними силами.

Сирійські урядові війська увірвалися до Ракки, продовжуючи наступ на райони, що контролюються курдами

У неділю сирійські урядові війська увійшли до міста Ракка в рамках свого наступу в районах, що утримуються курдськими силами на сході Сирії, передає УНН із посиланням на AP.

Військовий наступ на місто вглиб східної Сирії стався після того, як на початку цього місяця спалахнула напруженість між Дамаском та підтримуваними США курдськими Сирійськими демократичними силами (СДС), що призвело до смертельних зіткнень та взяття урядом контролю над трьома районами Алеппо у курдських бойовиків. СДС також втрачають позиції в провінції Дейр-ез-Зор.

Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів05.01.26, 00:11 • 4248 переглядiв

СДС не одразу прокоментували події в Ракці, але раніше заявили, що їхні сили запобігли атакам угруповання "Ісламська держава" в деяких районах міста.

Репортер Associated Press у цьому районі повідомив, що великі військові колони увірвалися в місто та були зустрінуті мешканцями. Схоже, що СДС відступили.

США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ17.01.26, 12:14 • 10142 перегляди

