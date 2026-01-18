Сирійські урядові війська увірвалися до Ракки, продовжуючи наступ на райони, що контролюються курдами

У неділю сирійські урядові війська увійшли до міста Ракка в рамках свого наступу в районах, що утримуються курдськими силами на сході Сирії, передає УНН із посиланням на AP.

Військовий наступ на місто вглиб східної Сирії стався після того, як на початку цього місяця спалахнула напруженість між Дамаском та підтримуваними США курдськими Сирійськими демократичними силами (СДС), що призвело до смертельних зіткнень та взяття урядом контролю над трьома районами Алеппо у курдських бойовиків. СДС також втрачають позиції в провінції Дейр-ез-Зор.

СДС не одразу прокоментували події в Ракці, але раніше заявили, що їхні сили запобігли атакам угруповання "Ісламська держава" в деяких районах міста.

Репортер Associated Press у цьому районі повідомив, що великі військові колони увірвалися в місто та були зустрінуті мешканцями. Схоже, що СДС відступили.

