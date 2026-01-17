США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ

Високопосадовці США стурбовані тим, що новий сирійський військовий наступ проти курдських сил може перерости в ширшу кампанію проти підтримуваного США ополчення, що загрожує дестабілізацією Сирії та подальшим розколом двох ключових партнерів США з безпеки, які борються з "Ісламською державою", і чиновники США навіть пригрозили знову ввести санкції проти Дамаска, якщо він просунеться з атакою, повідомляє Thw Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Командування операцій сирійської армії заявило в п'ятницю ввечері, що завдає ударів по силах, союзних з очолюваними курдами "Сирійськими демократичними силами" (Syrian Democratic Forces, SDF) в місті Дейр-Хафір, на схід від Алеппо. Ця заява пролунала після кількох днів, коли уряд наростив військові сили в цьому районі. SDF заявили у своїй заяві одразу після опівночі за місцевим часом, що виводять свої сили з цього району в знак доброї волі після закликів іноземних держав, які виступають посередниками у суперечці.

За словами двох американських чиновників, розвідувальні служби США оцінили, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа планує багатосторонню операцію, підтриману турецькими військовими, проти SDF у східній частині провінції Алеппо та потенційно за річкою Євфрат. Така операція може поширити бойові дії на північний схід Сирії, де розгорнута більшість американських військ.

За словами капітана Тіма Гокінса, речника Центрального командування США, у п'ятницю до Дейр-Хафіра прибули американські війська для зустрічі з сирійськими партнерами після кількох днів смертоносних зіткнень, на знак серйозності ситуації.

Гокінс сказав, що американські війська "тимчасово оцінять, що відбувається на місцях, взаємодіють із сирійськими партнерами та допомагають стабілізувати ситуацію". "Мир Сирії з собою має вирішальне значення для збереження миру та стабільності в усьому регіоні", - зазначив він.

Напівавтономний курдський регіон на північному сході Сирії залишається основною перешкодою для консолідації контролю Шараа над Сирією після падіння режиму Асада у 2024 році, пише видання. Тим часом Туреччина давно планує позбутися курдських бойовиків, пов'язаних з "Робітничою партією Курдистану", також відомою як PKK, яку і Туреччина, і США вважають терористичною групою.

Шараа та лідер SDF підписали минулого березня пакт про об'єднання SDF із сирійськими збройними силами, але в угоді бракувало деталей, і переговори щодо остаточної угоди зайшли в глухий кут в останні місяці.

Ширший конфлікт між сирійським урядом та курдськими SDF стане серйозним викликом для адміністрації Трампа та американських військових, які заохочували SDF приєднатися до нового уряду в Дамаску після падіння колишнього президента Башара Асада в грудні 2024 року, зазначає видання.

Законодавці та військові чиновники США особливо стурбовані тим, що якщо бої поширяться на північний схід Сирії, сирійські курдські бійці, які охороняють сотні в'язнів "Ісламської держави" в установах по всьому регіону, залишать свої пости, що призведе до втечі багатьох.

За словами одного з чиновників, представники розвідки США обговорюють масштаби потенційної операції. Деякі чиновники вважають, що Шараа планує обмежити бої провінцією Алеппо, але інші вважають, що він розглядає ширшу операцію за участю військ, що рухаються із заходу до Євфрату та на південь від кордону з Туреччиною, сказав чиновник. За словами чиновника, представники військової розвідки вважають, що Шараа вже схвалив масштабнішу операцію.

Інші західні чиновники, які стежать за ситуацією, також оцінили, що наступ буде обмежено районом навколо Дейр-Хафіра на південь від річки Євфрат. Але, за словами аналітиків з безпеки, будь-які бої можуть перекинутися на інші райони вздовж лінії фронту.

Спеціальний посланець президента Трампа з питань Сирії, посол Том Баррак, та адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, щодня взаємодіють з обома сторонами, щоб запобігти масштабнішому наступу, сказав один з чиновників. Віцепрезидент США Джей Ді Венс розмовляв з Шараа, щоб закликати його вирішити розбіжності з курдами, за словами особи, знайомої з розмовою.

Американські офіційні особи пригрозили повторно запровадити санкції у межах Caesar Act проти сирійського уряду, якщо Дамаск просунеться з масштабнішою атакою - сказав чиновник.

"Сполучені Штати залишаються в тісному контакті з усіма сторонами в Сирії, цілодобово працюючи над зниженням напруження пристрастей, запобіганням ескалації та поверненням до переговорів про інтеграцію між сирійським урядом та SDF", - заявив Баррак у соціальних мережах у п'ятницю.

Баррак працював над тим, щоб запровадити припинення вогню в нещодавньому раунді боїв між урядом та SDF в Алеппо. У результаті цієї битви бійці SDF залишили Алеппо, залишивши невеликий редут в одному з найбільших міст Сирії.

Дейр-Хафір - один з останніх регіонів на південь від Євфрату, контрольованих курдськими силами, які захопили територію під час хаосу після падіння Асада. Цього тижня уряд опублікував відео колони військової техніки, що прямує на фронт.

США мають давнє партнерство з SDF у боротьбі з "Ісламською державою" (ІДІЛ). Цей альянс створив геополітичний виклик для США, оскільки до складу групи входять члени PKK.

"Я сподіваюся, що проблеми будуть вирішені шляхом діалогу, але якщо діалог не вдасться, я бачу, що сирійський уряд може розглянути застосування сили як варіант збереження єдності та порядку", - заявив у четвер міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

США мають сотні солдатів, розміщених у Сирії в межах боротьби проти ІДІЛ, причому більшість цих сил у північно-східній частині країни контролюються SDF. Їхня присутність у країні є головним стримуючим фактором проти ширшої війни з урядовими силами.

Доповнення

Новий сирійський уряд приєднався до очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави" в листопаді в межах партнерства з Вашингтоном, що розвивається. Трамп наказав скасувати санкції США щодо Сирії та привітав Шараа в Білому домі, намагаючись стабілізувати країну після падіння Асада.

