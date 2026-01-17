США пригрозили Сирии вернуть санкции из-за курдов - WSJ

Высокопоставленные чиновники США обеспокоены тем, что новое сирийское военное наступление против курдских сил может перерасти в более широкую кампанию против поддерживаемого США ополчения, что грозит дестабилизацией Сирии и дальнейшим расколом двух ключевых партнеров США по безопасности, борющихся с "Исламским государством", и чиновники США даже пригрозили вновь ввести санкции против Дамаска, если он продвинется с атакой, сообщает Thw Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Командование операций сирийской армии заявило в пятницу вечером, что наносит удары по силам, союзным с возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (Syrian Democratic Forces, SDF) в городе Дейр-Хафир, к востоку от Алеппо. Это заявление прозвучало после нескольких дней, когда правительство нарастило военные силы в этом районе. SDF заявили в своем заявлении сразу после полуночи по местному времени, что выводят свои силы из этого района в знак доброй воли после призывов иностранных государств, выступающих посредниками в споре.

По словам двух американских чиновников, разведывательные службы США оценили, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует многостороннюю операцию, поддержанную турецкими военными, против SDF в восточной части провинции Алеппо и потенциально за рекой Евфрат. Такая операция может распространить боевые действия на северо-восток Сирии, где развернута большая часть американских войск.

По словам капитана Тима Хокинса, представителя Центрального командования США, в пятницу в Дейр-Хафир прибыли американские войска для встречи с сирийскими партнерами после нескольких дней смертоносных столкновений, в знак серьезности ситуации.

Хокинс сказал, что американские войска "временно оценят, что происходит на местах, взаимодействуют с сирийскими партнерами и помогают стабилизировать ситуацию". "Мир Сирии с собой имеет решающее значение для сохранения мира и стабильности во всем регионе", - отметил он.

Полуавтономный курдский регион на северо-востоке Сирии остается основным препятствием для консолидации контроля Шараа над Сирией после падения режима Асада в 2024 году, пишет издание. Тем временем Турция давно планирует избавиться от курдских боевиков, связанных с "Рабочей партией Курдистана", также известной как PKK, которую и Турция, и США считают террористической группой.

Шараа и лидер SDF подписали в прошлом марте пакт об объединении SDF с сирийскими вооруженными силами, но в соглашении не хватало деталей, и переговоры по окончательному соглашению зашли в тупик в последние месяцы.

Более широкий конфликт между сирийским правительством и курдскими SDF станет серьезным вызовом для администрации Трампа и американских военных, которые поощряли SDF присоединиться к новому правительству в Дамаске после падения бывшего президента Башара Асада в декабре 2024 года, отмечает издание.

Законодатели и военные чиновники США особенно обеспокоены тем, что если бои распространятся на северо-восток Сирии, сирийские курдские бойцы, охраняющие сотни заключенных "Исламского государства" в учреждениях по всему региону, покинут свои посты, что приведет к бегству многих.

По словам одного из чиновников, представители разведки США обсуждают масштабы потенциальной операции. Некоторые чиновники считают, что Шараа планирует ограничить бои провинцией Алеппо, но другие считают, что он рассматривает более широкую операцию с участием войск, движущихся с запада к Евфрату и на юг от границы с Турцией, сказал чиновник. По словам чиновника, представители военной разведки считают, что Шараа уже одобрил более масштабную операцию.

Другие западные чиновники, следящие за ситуацией, также оценили, что наступление будет ограничено районом вокруг Дейр-Хафира к югу от реки Евфрат. Но, по словам аналитиков по безопасности, любые бои могут перекинуться на другие районы вдоль линии фронта.

Специальный посланник президента Трампа по вопросам Сирии, посол Том Баррак, и адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, ежедневно взаимодействуют с обеими сторонами, чтобы предотвратить более масштабное наступление, сказал один из чиновников. Вице-президент США Джей Ди Вэнс разговаривал с Шараа, чтобы призвать его разрешить разногласия с курдами, по словам лица, знакомого с разговором.

Американские официальные лица пригрозили повторно ввести санкции в рамках Caesar Act против сирийского правительства, если Дамаск продвинется с более масштабной атакой - сказал чиновник.

"Соединенные Штаты остаются в тесном контакте со всеми сторонами в Сирии, круглосуточно работая над снижением напряженности, предотвращением эскалации и возвращением к переговорам об интеграции между сирийским правительством и SDF", - заявил Баррак в социальных сетях в пятницу.

Баррак работал над тем, чтобы ввести прекращение огня в недавнем раунде боев между правительством и SDF в Алеппо. В результате этой битвы бойцы SDF покинули Алеппо, оставив небольшой редут в одном из крупнейших городов Сирии.

Дейр-Хафир - один из последних регионов к югу от Евфрата, контролируемых курдскими силами, которые захватили территорию во время хаоса после падения Асада. На этой неделе правительство опубликовало видео колонны военной техники, направляющейся на фронт.

США имеют давнее партнерство с SDF в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ). Этот альянс создал геополитический вызов для США, поскольку в состав группы входят члены PKK.

"Я надеюсь, что проблемы будут решены путем диалога, но если диалог не удастся, я вижу, что сирийское правительство может рассмотреть применение силы как вариант сохранения единства и порядка", - заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

США имеют сотни солдат, размещенных в Сирии в рамках борьбы против ИГИЛ, причем большинство этих сил в северо-восточной части страны контролируются SDF. Их присутствие в стране является главным сдерживающим фактором против более широкой войны с правительственными силами.

Дополнение

Новое сирийское правительство присоединилось к возглавляемой США коалиции против "Исламского государства" в ноябре в рамках развивающегося партнерства с Вашингтоном. Трамп приказал отменить санкции США в отношении Сирии и приветствовал Шараа в Белом доме, пытаясь стабилизировать страну после падения Асада.

