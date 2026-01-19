Влиятельные американские кардиналы поставили под сомнение моральность внешней политики США

$43.180.08
17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
Графики отключений электроэнергии
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
19 января, 08:40
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет
19 января, 09:09
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго
19 января, 10:04
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра
19 января, 11:20
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения
14:12
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
14:58
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:54
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет
19 января, 09:09
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой
17 января, 08:55
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения
14:12
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
19 января, 08:40
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет
19 января, 07:47
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"
18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
17 января, 07:26
Влиятельные американские кардиналы поставили под сомнение моральность внешней политики США

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Три влиятельных католических архиепископа США осудили внешнюю политику страны. Они заявили, что моральная роль государства в противостоянии мировому злу под вопросом, а использование военной силы должно быть крайней мерой.

Влиятельные американские кардиналы поставили под сомнение моральность внешней политики США
Фото: Reuters

Трое влиятельных католических архиепископов США выступили с осуждением текущего курса внешней политики страны. Блейз Купич, Роберт МакЭлрой и Джозеф Тобин заявили, что моральная роль государства в противостоянии мировому злу оказалась под вопросом, а использование военной силы должно оставаться лишь крайней мерой. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

В 2026 году Соединенные Штаты вступили в самые глубокие и ожесточенные дебаты относительно моральной основы действий Америки в мире со времен окончания Холодной войны

– отметили иерархи в совместном заявлении.

Их позиция перекликается с речью Папы Льва, который ранее критиковал действия администрации Дональда Трампа, в частности в сферах иммиграции и милитаризации международных отношений.

Папа Римский Лев XIV призвал прекратить удары по энергосистеме Украины12.01.26, 05:26 • 4762 просмотра

Священнослужители подчеркнули, что из-за последних событий в Венесуэле, войны России в Украине и ситуации вокруг Гренландии право наций на самоопределение стало "хрупким". По их мнению, "события в Венесуэле, Украине и Гренландии подняли фундаментальные вопросы относительно применения военной силы и значения мира".

Архиепископы призвали к созданию "действительно моральной внешней политики" и отказались признавать "войны как инструмента для достижения узких национальных интересов". В документе отмечается, что "военные действия следует рассматривать лишь как крайнее средство в экстремальных ситуациях, а не как обычный инструмент национальной политики". Представители Белого дома пока не прокомментировали это заявление. 

Папа Лев XIV призвал к миру и соблюдению конституционных прав в Венесуэле04.01.26, 23:18 • 4282 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Гренландия
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина