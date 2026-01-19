Влиятельные американские кардиналы поставили под сомнение моральность внешней политики США

Фото: Reuters

Трое влиятельных католических архиепископов США выступили с осуждением текущего курса внешней политики страны. Блейз Купич, Роберт МакЭлрой и Джозеф Тобин заявили, что моральная роль государства в противостоянии мировому злу оказалась под вопросом, а использование военной силы должно оставаться лишь крайней мерой. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

В 2026 году Соединенные Штаты вступили в самые глубокие и ожесточенные дебаты относительно моральной основы действий Америки в мире со времен окончания Холодной войны – отметили иерархи в совместном заявлении.

Их позиция перекликается с речью Папы Льва, который ранее критиковал действия администрации Дональда Трампа, в частности в сферах иммиграции и милитаризации международных отношений.

Папа Римский Лев XIV призвал прекратить удары по энергосистеме Украины

Священнослужители подчеркнули, что из-за последних событий в Венесуэле, войны России в Украине и ситуации вокруг Гренландии право наций на самоопределение стало "хрупким". По их мнению, "события в Венесуэле, Украине и Гренландии подняли фундаментальные вопросы относительно применения военной силы и значения мира".

Архиепископы призвали к созданию "действительно моральной внешней политики" и отказались признавать "войны как инструмента для достижения узких национальных интересов". В документе отмечается, что "военные действия следует рассматривать лишь как крайнее средство в экстремальных ситуациях, а не как обычный инструмент национальной политики". Представители Белого дома пока не прокомментировали это заявление.

Папа Лев XIV призвал к миру и соблюдению конституционных прав в Венесуэле