15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Папа Лев XIV призвал к миру и соблюдению конституционных прав в Венесуэле

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Папа Лев XIV 4 января 2026 года во время молитвы "Ангел Господень" призвал к солидарности с народами, страдающими от войн. Понтифик выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле, подчеркнув приоритет благополучия народа и призвал к возвращению в правовое поле.

Папа Лев XIV призвал к миру и соблюдению конституционных прав в Венесуэле

Во время воскресной молитвы "Ангел Господень" 4 января 2026 года Папа Лев XIV обратился к мировому сообществу с призывом к солидарности с народами, страдающими от войн. Понтифик отдельно остановился на ситуации в Венесуэле и выразил соболезнования жертвам трагедии в Швейцарии. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.

Подробности

Глава Католической церкви выразил обеспокоенность развитием событий в Венесуэле, подчеркнув, что благополучие народа должно быть приоритетом над любыми политическими соображениями. Папа призвал стороны отказаться от насилия и вернуться в правовое поле.

Необходимо гарантировать суверенитет страны, обеспечивая верховенство права, закрепленное в Конституции, уважая права человека и гражданские права каждого

- заявил Святейший Отец.

Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с супами быстрого приготовления в Украину28.12.25, 19:30

Он подчеркнул важность экономической стабильности и согласия, отметив, что от текущего кризиса больше всего страдают беднейшие слои населения.

Соболезнования пострадавшим в Швейцарии и молитва за мир

Папа возобновил слова поддержки родственникам погибших в новогоднем пожаре в швейцарском городе Кран-Монтана. Трагедия в альпийском баре унесла десятки жизней, большинство из которых - молодые люди.

В завершение речи Лев XIV призвал паломников на площади Святого Петра быть выносливыми в вере и молитве за народы, находящиеся в зоне военных конфликтов, подчеркнув необходимость действенной солидарности с пострадавшими. 

Папа Лев выразил "большую печаль" из-за отклонения россией призывов к прекращению огня24.12.25, 08:36

Степан Гафтко

