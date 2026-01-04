Папа Лев XIV призвал к миру и соблюдению конституционных прав в Венесуэле
Папа Лев XIV 4 января 2026 года во время молитвы "Ангел Господень" призвал к солидарности с народами, страдающими от войн. Понтифик выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле, подчеркнув приоритет благополучия народа и призвал к возвращению в правовое поле.
Во время воскресной молитвы "Ангел Господень" 4 января 2026 года Папа Лев XIV обратился к мировому сообществу с призывом к солидарности с народами, страдающими от войн. Понтифик отдельно остановился на ситуации в Венесуэле и выразил соболезнования жертвам трагедии в Швейцарии. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.
Глава Католической церкви выразил обеспокоенность развитием событий в Венесуэле, подчеркнув, что благополучие народа должно быть приоритетом над любыми политическими соображениями. Папа призвал стороны отказаться от насилия и вернуться в правовое поле.
Необходимо гарантировать суверенитет страны, обеспечивая верховенство права, закрепленное в Конституции, уважая права человека и гражданские права каждого
Он подчеркнул важность экономической стабильности и согласия, отметив, что от текущего кризиса больше всего страдают беднейшие слои населения.
Соболезнования пострадавшим в Швейцарии и молитва за мир
Папа возобновил слова поддержки родственникам погибших в новогоднем пожаре в швейцарском городе Кран-Монтана. Трагедия в альпийском баре унесла десятки жизней, большинство из которых - молодые люди.
В завершение речи Лев XIV призвал паломников на площади Святого Петра быть выносливыми в вере и молитве за народы, находящиеся в зоне военных конфликтов, подчеркнув необходимость действенной солидарности с пострадавшими.
