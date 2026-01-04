$42.170.00
Папа Лев XIV закликав до миру та дотримання конституційних прав у Венесуелі

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Папа Лев XIV 4 січня 2026 року під час молитви "Ангел Господній" закликав до солідарності з народами, що потерпають від війн. Понтифік висловив занепокоєння ситуацією у Венесуелі, наголосивши на пріоритеті добробуту народу та закликав до повернення в правове поле.

Папа Лев XIV закликав до миру та дотримання конституційних прав у Венесуелі

Під час недільної молитви "Ангел Господній" 4 січня 2026 року Папа Лев XIV звернувся до світової спільноти із закликом до солідарності з народами, що потерпають від війн. Понтифік окремо зупинився на ситуації у Венесуелі та висловив співчуття жертвам трагедії у Швейцарії. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.

Деталі

Глава Католицької церкви висловив занепокоєння розвитком подій у Венесуелі, наголосивши, що добробут народу має бути пріоритетом над будь-якими політичними міркуваннями. Папа закликав сторони відмовитися від насильства та повернутися до правового поля.

Необхідно гарантувати суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи права людини і громадянські права кожного

- заявив Святіший Отець.

Папа Римський Лев XIV відправив три вантажівки із супами швидкого приготування в Україну28.12.25, 19:30 • 3902 перегляди

Він підкреслив важливість економічної стабільності та злагоди, зауваживши, що від поточної кризи найбільше страждають найбідніші верстви населення.

Співчуття постраждалим у Швейцарії та молитва за мир

Папа поновив слова підтримки родичам загиблих у новорічній пожежі в швейцарському місті Кран-Монтана. Трагедія в альпійському барі забрала десятки життів, більшість із яких - молоді люди.

На завершення промови Лев XIV закликав паломників на площі Святого Петра бути витривалими у вірі та молитві за народи, які перебувають у зоні воєнних конфліктів, підкресливши необхідність дієвої солідарності з постраждалими. 

Папа Лев висловив "великий сум" через відхилення росією закликів до припинення вогню24.12.25, 08:36 • 4147 переглядiв

Степан Гафтко

