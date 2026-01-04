Папа Лев XIV закликав до миру та дотримання конституційних прав у Венесуелі
Київ • УНН
Папа Лев XIV 4 січня 2026 року під час молитви "Ангел Господній" закликав до солідарності з народами, що потерпають від війн. Понтифік висловив занепокоєння ситуацією у Венесуелі, наголосивши на пріоритеті добробуту народу та закликав до повернення в правове поле.
Під час недільної молитви "Ангел Господній" 4 січня 2026 року Папа Лев XIV звернувся до світової спільноти із закликом до солідарності з народами, що потерпають від війн. Понтифік окремо зупинився на ситуації у Венесуелі та висловив співчуття жертвам трагедії у Швейцарії. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.
Деталі
Глава Католицької церкви висловив занепокоєння розвитком подій у Венесуелі, наголосивши, що добробут народу має бути пріоритетом над будь-якими політичними міркуваннями. Папа закликав сторони відмовитися від насильства та повернутися до правового поля.
Необхідно гарантувати суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи права людини і громадянські права кожного
Він підкреслив важливість економічної стабільності та злагоди, зауваживши, що від поточної кризи найбільше страждають найбідніші верстви населення.
Співчуття постраждалим у Швейцарії та молитва за мир
Папа поновив слова підтримки родичам загиблих у новорічній пожежі в швейцарському місті Кран-Монтана. Трагедія в альпійському барі забрала десятки життів, більшість із яких - молоді люди.
На завершення промови Лев XIV закликав паломників на площі Святого Петра бути витривалими у вірі та молитві за народи, які перебувають у зоні воєнних конфліктів, підкресливши необхідність дієвої солідарності з постраждалими.
