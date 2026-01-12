Папа Римский Лев XIV призвал прекратить удары по энергосистеме Украины

Папа Римский Лев XIV обратился к международному сообществу и агрессору с призывом остановить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Понтифик подчеркнул, что усиление холодов делает эти удары особенно болезненными для людей. Об этом Папа сообщил в своей соцсети Х, пишет УНН.

Детали

В Украине, из-за усиления холодов, новые жестокие нападения на энергетическую инфраструктуру наносят большой удар по гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова обращаюсь с призывом прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира - написал Понтифик.

Призыв Понтифика прозвучал на фоне очередной волны массированных обстрелов украинских городов. В частности, в начале января 2026 года российская армия осуществила серию атак на объекты энергоснабжения, что привело к критической ситуации в нескольких регионах. Кроме того, недавний удар ракетой "Орешник" по Львову и постоянные атаки на Киев усилили обеспокоенность Ватикана относительно гуманитарной катастрофы зимой.

Лев XIV, возглавивший Святой Престол в мае 2025 года, неоднократно осуждал российский империализм и выступал за немедленное прекращение огня. Ранее он выражал "глубокую скорбь" из-за отказа РФ от рождественского перемирия в начале 2026 года.

