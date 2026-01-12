$42.990.00
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 19707 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 20484 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 21970 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 39792 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 30444 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33699 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43793 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 68334 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45276 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Папа Римський Лев XIV закликав припинити удари по енергосистемі України

Київ • УНН

 226 перегляди

Папа Римський закликав міжнародну спільноту та агресора припинити удари по цивільній інфраструктурі України, оскільки посилення холодів робить ці атаки особливо болючими. Понтифік молиться за постраждалих і закликає до припинення насильства та відновлення зусиль для миру.

Папа Римський Лев XIV закликав припинити удари по енергосистемі України

Папа Римський Лев XIV звернувся до міжнародної спільноти та агресора із закликом зупинити атаки на цивільну інфраструктуру України. Понтифік наголосив, що посилення холодів робить ці удари особливо болючими для людей. Про це Папа повідомив у своїй соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

В Україні, через посилення холодів, нові жорстокі напади на енергетичну інфраструктуру завдають великого удару по цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову звертаюся з закликом припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру

- написав Понтифік.

Заклик Понтифіка прозвучав на тлі чергової хвилі масованих обстрілів українських міст. Зокрема, на початку січня 2026 року російська армія здійснила серію атак на об’єкти енергопостачання, що призвело до критичної ситуації в кількох регіонах. Крім того, нещодавній удар ракетою "Орєшнік" по Львову та постійні атаки на Київ посилили занепокоєння Ватикану щодо гуманітарної катастрофи взимку.

Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗ30.12.25, 04:26 • 22267 переглядiв

Лев XIV, який очолив Святий Престол у травні 2025 року, неодноразово засуджував російський імперіалізм та виступав за негайне припинення вогню. Раніше він висловлював "глибокий сум" через відмову рф від різдвяного перемир’я на початку 2026 року. 

Не відступати і шукати рішення для миру в Україні: Папа Римський звернувся до міжнародної спільноти09.01.26, 15:02 • 4462 перегляди

Степан Гафтко

