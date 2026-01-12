Папа Римський Лев XIV закликав припинити удари по енергосистемі України

Папа Римський Лев XIV звернувся до міжнародної спільноти та агресора із закликом зупинити атаки на цивільну інфраструктуру України. Понтифік наголосив, що посилення холодів робить ці удари особливо болючими для людей. Про це Папа повідомив у своїй соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

В Україні, через посилення холодів, нові жорстокі напади на енергетичну інфраструктуру завдають великого удару по цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову звертаюся з закликом припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру - написав Понтифік.

Заклик Понтифіка прозвучав на тлі чергової хвилі масованих обстрілів українських міст. Зокрема, на початку січня 2026 року російська армія здійснила серію атак на об’єкти енергопостачання, що призвело до критичної ситуації в кількох регіонах. Крім того, нещодавній удар ракетою "Орєшнік" по Львову та постійні атаки на Київ посилили занепокоєння Ватикану щодо гуманітарної катастрофи взимку.

Лев XIV, який очолив Святий Престол у травні 2025 року, неодноразово засуджував російський імперіалізм та виступав за негайне припинення вогню. Раніше він висловлював "глибокий сум" через відмову рф від різдвяного перемир’я на початку 2026 року.

