Не відступати і шукати рішення для миру в Україні: Папа Римський звернувся до міжнародної спільноти

Папа Римський Лев XIV закликав міжнародну спільноту не відступати від свого зобов'язання шукати справедливі та тривалі рішення, які ведуть до миру, передає УНН із посиланням на Vatican News.

Деталі

У своїй щорічній промові до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, Папа Лев XIV вказав на гордість як корінь конфліктів і війн, а серед перших жертв цієї логіки згадав Україну, закликаючи до негайного припинення вогню. Він також нагадав про зобов’язання гуманітарного права, засуджуючи бомбардування лікарень і енергетичної інфраструктури.

"Ми бачимо це в багатьох контекстах, починаючи з війни, що триває в Україні, та страждань, яких зазнає цивільне населення. Перед лицем цієї трагічної ситуації Святий Престол наголошує на нагальній необхідності негайного припинення вогню та діалогу, спонуканого щирими пошуками шляхів, які ведуть до миру. Я звертаюся з невідкладним закликом до міжнародної спільноти не відступати від свого зобов'язання шукати справедливі та тривалі рішення, які захистять найуразливіших і повернуть надію стражденному населенню. Я також наголошую на повній готовності Святого Престолу підтримати будь-яку ініціативу, що сприяє мирові та злагоді", – сказав Лев XIV.

