Не відступати і шукати рішення для миру в Україні: Папа Римський звернувся до міжнародної спільноти

$42.990.27
50.180.25
ukenru
Ексклюзив
12:35 • 1278 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
11:53 • 5766 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 8652 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 11077 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 9664 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 11629 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 13017 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 20983 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
9 січня, 06:46 • 23792 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 73118 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
88%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 25131 перегляди
Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури9 січня, 03:31 • 7348 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 26974 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 19571 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 16772 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 45443 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 73120 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 48643 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 71436 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 97814 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Львів
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 51978 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 54724 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 76932 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 95534 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 136316 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
FIFA (серія відеоігор)

Не відступати і шукати рішення для миру в Україні: Папа Римський звернувся до міжнародної спільноти

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Папа Римський Лев XIV закликав міжнародну спільноту шукати справедливі та тривалі рішення для миру. Він наголосив на терміновій необхідності негайного припинення вогню та діалогу в Україні.

Не відступати і шукати рішення для миру в Україні: Папа Римський звернувся до міжнародної спільноти

Папа Римський Лев XIV закликав міжнародну спільноту не відступати від свого зобов'язання шукати справедливі та тривалі рішення, які ведуть до миру, передає УНН із посиланням на Vatican News.

Деталі

У своїй щорічній промові до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, Папа Лев XIV вказав на гордість як корінь конфліктів і війн, а серед перших жертв цієї логіки згадав Україну, закликаючи до негайного припинення вогню. Він також нагадав про зобов’язання гуманітарного права, засуджуючи бомбардування лікарень і енергетичної інфраструктури.

Зеленський обговорив з Папою Римським повернення українських дітей та запросив його в Україну09.12.25, 13:31 • 2756 переглядiв

"Ми бачимо це в багатьох контекстах, починаючи з війни, що триває в Україні, та страждань, яких зазнає цивільне населення. Перед лицем цієї трагічної ситуації Святий Престол наголошує на нагальній необхідності негайного припинення вогню та діалогу, спонуканого щирими пошуками шляхів, які ведуть до миру. Я звертаюся з невідкладним закликом до міжнародної спільноти не відступати від свого зобов'язання шукати справедливі та тривалі рішення, які захистять найуразливіших і повернуть надію стражденному населенню. Я також наголошую на повній готовності Святого Престолу підтримати будь-яку ініціативу, що сприяє мирові та злагоді", – сказав Лев XIV.

Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі24.12.25, 17:50 • 5144 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Лев XIV
Україна