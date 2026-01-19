$43.180.08
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 8622 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 11883 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 14071 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 16714 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14486 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32113 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32010 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18046 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23629 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:54
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає
19 січня, 09:09
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою
17 січня, 08:55
Американські впливові кардинали поставили під сумнів моральність зовнішньої політики США

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Три впливові католицькі архієпископи США засудили зовнішню політику країни. Вони заявили, що моральна роль держави у протистоянні світовому злу під питанням, а використання військової сили має бути крайнім заходом.

Американські впливові кардинали поставили під сумнів моральність зовнішньої політики США
Фото: Reuters

Троє впливових католицьких архієпископів США виступили із засудженням поточного курсу зовнішньої політики країни. Блейз Купіч, Роберт МакЕлрой та Джозеф Тобін заявили, що моральна роль держави у протистоянні світовому злу опинилася під питанням, а використання військової сили має залишатися лише крайнім заходом. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

У 2026 році Сполучені Штати вступили в найглибші та найзапекліші дебати щодо моральної основи дій Америки у світі з часів закінчення Холодної війни

– зазначили ієрархи у спільній заяві.

Їхня позиція перегукується з промовою Папи Лева, який раніше критикував дії адміністрації Дональда Трампа, зокрема у сферах імміграції та мілітаризації міжнародних відносин.

Папа Римський Лев XIV закликав припинити удари по енергосистемі України12.01.26, 05:26 • 4762 перегляди

Священнослужителі наголосили, що через останні події у Венесуелі, війну росії в Україні та ситуацію навколо Гренландії право націй на самовизначення стало "крихким". На їхню думку, "події у Венесуелі, Україні та Гренландії порушили фундаментальні питання щодо застосування військової сили та значення миру".

Архієпископи закликали до створення "справді моральної зовнішньої політики" та відмовилися визнавати "війни як інструменту для досягнення вузьких національних інтересів". У документі зазначається, що "військові дії слід розглядати лише як крайній засіб в екстремальних ситуаціях, а не як звичайний інструмент національної політики". Представники Білого дому наразі не прокоментували цю заяву. 

Папа Лев XIV закликав до миру та дотримання конституційних прав у Венесуелі04.01.26, 23:18 • 4282 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ґренландія
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна