Американські впливові кардинали поставили під сумнів моральність зовнішньої політики США

Троє впливових католицьких архієпископів США виступили із засудженням поточного курсу зовнішньої політики країни. Блейз Купіч, Роберт МакЕлрой та Джозеф Тобін заявили, що моральна роль держави у протистоянні світовому злу опинилася під питанням, а використання військової сили має залишатися лише крайнім заходом. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

У 2026 році Сполучені Штати вступили в найглибші та найзапекліші дебати щодо моральної основи дій Америки у світі з часів закінчення Холодної війни – зазначили ієрархи у спільній заяві.

Їхня позиція перегукується з промовою Папи Лева, який раніше критикував дії адміністрації Дональда Трампа, зокрема у сферах імміграції та мілітаризації міжнародних відносин.

Священнослужителі наголосили, що через останні події у Венесуелі, війну росії в Україні та ситуацію навколо Гренландії право націй на самовизначення стало "крихким". На їхню думку, "події у Венесуелі, Україні та Гренландії порушили фундаментальні питання щодо застосування військової сили та значення миру".

Архієпископи закликали до створення "справді моральної зовнішньої політики" та відмовилися визнавати "війни як інструменту для досягнення вузьких національних інтересів". У документі зазначається, що "військові дії слід розглядати лише як крайній засіб в екстремальних ситуаціях, а не як звичайний інструмент національної політики". Представники Білого дому наразі не прокоментували цю заяву.

