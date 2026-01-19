$43.180.08
В Гватемале объявлено осадное положение из-за убийств полицейских и беспорядков в тюрьмах

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Президент Гватемалы ввел осадное положение после гибели девяти полицейских в результате скоординированных нападений криминальных группировок. Конфликт начался с тюремных бунтов, организованных бандой "Barrio 18", которая захватила 46 охранников.

В Гватемале объявлено осадное положение из-за убийств полицейских и беспорядков в тюрьмах

Президент Гватемалы объявил в стране осадное положение после серии скоординированных нападений криминальных группировок, в результате которых погибли девять сотрудников полиции. Насилие началось с масштабных тюремных бунтов, которые впоследствии переросли в вооруженные столкновения в столице и ее окрестностях. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Конфликт спровоцировали члены банды "Barrio 18", которые в субботу захватили в заложники 46 охранников в трех пенитенциарных учреждениях. Основным требованием злоумышленников было предоставление дополнительных привилегий заключенным. Силам безопасности удалось освободить всех заложников и восстановить контроль над учреждениями, в частности над тюрьмой, где находится лидер группировки Альдо "Эль Лобо" Дуппи.

Усиление насилия и гибель правоохранителей

Эскалация насилия произошла в воскресенье как реакция бандитов на действия правоохранителей. Кроме девяти погибших офицеров, еще по меньшей мере десять человек получили ранения различной степени тяжести. Официальные представители правительства подтвердили обновленные данные о потерях в понедельник.

Введенный режим осадного положения предоставляет силовым структурам дополнительные полномочия для подавления бандитской активности и восстановления правопорядка в стране. 

