В Гватемале объявлено осадное положение из-за убийств полицейских и беспорядков в тюрьмах

Президент Гватемалы объявил в стране осадное положение после серии скоординированных нападений криминальных группировок, в результате которых погибли девять сотрудников полиции. Насилие началось с масштабных тюремных бунтов, которые впоследствии переросли в вооруженные столкновения в столице и ее окрестностях. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Конфликт спровоцировали члены банды "Barrio 18", которые в субботу захватили в заложники 46 охранников в трех пенитенциарных учреждениях. Основным требованием злоумышленников было предоставление дополнительных привилегий заключенным. Силам безопасности удалось освободить всех заложников и восстановить контроль над учреждениями, в частности над тюрьмой, где находится лидер группировки Альдо "Эль Лобо" Дуппи.

Усиление насилия и гибель правоохранителей

Эскалация насилия произошла в воскресенье как реакция бандитов на действия правоохранителей. Кроме девяти погибших офицеров, еще по меньшей мере десять человек получили ранения различной степени тяжести. Официальные представители правительства подтвердили обновленные данные о потерях в понедельник.

Введенный режим осадного положения предоставляет силовым структурам дополнительные полномочия для подавления бандитской активности и восстановления правопорядка в стране.

