Бунт в тюрьмах Гватемалы: заключенные захватили 46 заложников

В субботу силы безопасности Гватемалы начали операцию по восстановлению контроля над тремя исправительными учреждениями. Члены мощной преступной группировки Barrio 18 организовали скоординированные беспорядки, захватив в заложники по меньшей мере 46 человек, среди которых большинство составляют охранники и один гражданский психолог. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министр внутренних дел Марко Антонио Вильеда на пресс-конференции заявил, что бунт является "прямой реакцией" на лишение главарей банд незаконных привилегий. Главным требованием мятежников является перевод лидера группировки в другое учреждение с лучшими условиями содержания.

Власти Гватемалы заняли жесткую позицию по инциденту:

Я не собираюсь заключать никаких соглашений ни с одной террористической группой. Я не поддамся на этот шантаж и не восстановлю их привилегии в обмен на прекращение ими своих действий – подчеркнул Марко Антонио Вильеда.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в тюрьме строгого режима "Реновасьон 1" в Эскуинтле. Полиция и армия оцепили территорию, установив плотный периметр. Заключенные в масках заняли патрульные башни и заявляют об отсутствии гарантий безопасности внутри учреждения.

Пока сообщений о погибших или раненых среди заложников не поступало. Власти подтянули к тюрьмам дополнительные подразделения спецназа, машины скорой помощи и пожарную технику. Этот инцидент стал одним из самых масштабных захватов заложников в тюремной системе страны за последние годы.

