17 января, 12:49 • 15145 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 27656 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 23981 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 35505 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 44888 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 38032 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 55528 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29192 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44747 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36509 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Бунт в тюрьмах Гватемалы: заключенные захватили 46 заложников

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Силы безопасности Гватемалы начали операцию по восстановлению контроля над тремя исправительными учреждениями. Члены группировки Barrio 18 захватили 46 заложников, требуя перевода лидера в другое учреждение.

Бунт в тюрьмах Гватемалы: заключенные захватили 46 заложников

В субботу силы безопасности Гватемалы начали операцию по восстановлению контроля над тремя исправительными учреждениями. Члены мощной преступной группировки Barrio 18 организовали скоординированные беспорядки, захватив в заложники по меньшей мере 46 человек, среди которых большинство составляют охранники и один гражданский психолог. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министр внутренних дел Марко Антонио Вильеда на пресс-конференции заявил, что бунт является "прямой реакцией" на лишение главарей банд незаконных привилегий. Главным требованием мятежников является перевод лидера группировки в другое учреждение с лучшими условиями содержания.

Власти Гватемалы заняли жесткую позицию по инциденту:

Я не собираюсь заключать никаких соглашений ни с одной террористической группой. Я не поддамся на этот шантаж и не восстановлю их привилегии в обмен на прекращение ими своих действий

– подчеркнул Марко Антонио Вильеда.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в тюрьме строгого режима "Реновасьон 1" в Эскуинтле. Полиция и армия оцепили территорию, установив плотный периметр. Заключенные в масках заняли патрульные башни и заявляют об отсутствии гарантий безопасности внутри учреждения.

Пока сообщений о погибших или раненых среди заложников не поступало. Власти подтянули к тюрьмам дополнительные подразделения спецназа, машины скорой помощи и пожарную технику. Этот инцидент стал одним из самых масштабных захватов заложников в тюремной системе страны за последние годы. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Гватемала