17 січня, 12:49 • 15505 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 28613 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 24466 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 35975 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 45181 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 38190 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55856 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29233 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44823 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36545 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Сили безпеки Гватемали розпочали операцію з відновлення контролю над трьома виправними закладами. Члени угруповання Barrio 18 захопили 46 заручників, вимагаючи переведення лідера до іншої установи.

Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників

У суботу сили безпеки Гватемали розпочали операцію з відновлення контролю над трьома виправними закладами. Члени потужного злочинного угруповання Barrio 18 організували координовані заворушення, захопивши в заручники щонайменше 46 осіб, серед яких більшість становлять охоронці та один цивільний психолог. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Марко Антоніо Вільєда на пресконференції заявив, що бунт є "прямою реакцією" на позбавлення ватажків банд незаконних привілеїв. Головною вимогою заколотників є переведення лідера угруповання до іншої установи з кращими умовами утримання.

Влада Гватемали зайняла жорстку позицію щодо інциденту:

Я не збираюся укладати жодних угод з жодною терористичною групою. Я не піддамся на цей шантаж і не відновлю їхні привілеї в обмін на припинення ними своїх дій

– наголосив Марко Антоніо Вільєда.

Найбільш напружена ситуація зберігається у в'язниці суворого режиму "Реновасьйон 1" в Ескуінтлі. Поліція та армія оточили територію, встановивши щільний периметр. Ув'язнені в масках зайняли патрульні вежі та заявляють про відсутність гарантій безпеки всередині закладу.

Наразі повідомлень про загиблих чи поранених серед заручників не надходило. Влада підтягнула до в'язниць додаткові підрозділи спецпризначення, машини швидкої допомоги та пожежну техніку. Цей інцидент став одним із наймасштабніших захоплень заручників у тюремній системі країни за останні роки. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Reuters
Гватемала