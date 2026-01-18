Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників

У суботу сили безпеки Гватемали розпочали операцію з відновлення контролю над трьома виправними закладами. Члени потужного злочинного угруповання Barrio 18 організували координовані заворушення, захопивши в заручники щонайменше 46 осіб, серед яких більшість становлять охоронці та один цивільний психолог. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Марко Антоніо Вільєда на пресконференції заявив, що бунт є "прямою реакцією" на позбавлення ватажків банд незаконних привілеїв. Головною вимогою заколотників є переведення лідера угруповання до іншої установи з кращими умовами утримання.

Влада Гватемали зайняла жорстку позицію щодо інциденту:

Я не збираюся укладати жодних угод з жодною терористичною групою. Я не піддамся на цей шантаж і не відновлю їхні привілеї в обмін на припинення ними своїх дій – наголосив Марко Антоніо Вільєда.

Найбільш напружена ситуація зберігається у в'язниці суворого режиму "Реновасьйон 1" в Ескуінтлі. Поліція та армія оточили територію, встановивши щільний периметр. Ув'язнені в масках зайняли патрульні вежі та заявляють про відсутність гарантій безпеки всередині закладу.

Наразі повідомлень про загиблих чи поранених серед заручників не надходило. Влада підтягнула до в'язниць додаткові підрозділи спецпризначення, машини швидкої допомоги та пожежну техніку. Цей інцидент став одним із наймасштабніших захоплень заручників у тюремній системі країни за останні роки.

