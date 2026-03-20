США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ

Вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей для усиления своих войск, воюющих против Ирана. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на четырех неназванных официальных лиц, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что десантная группа "Boxer" и 11-й экспедиционный подразделение морской пехоты развертываются раньше запланированного графика с западного побережья.

Ожидается, что они пройдут через Индо-Тихоокеанский регион в регион Ближнего Востока после того, как ВМС получили приказ усилить свою огневую мощь - пишет издание.

Указывается, что десантная группа "Boxer" включает десантный корабль USS Boxer, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock.

На борту этих трех десантных кораблей находится 2500 морских пехотинцев, что доводит общее количество военнослужащих до около 4000. Они оснащены истребителями F-35, ракетами и десантными транспортными средствами, способными запускать ракеты с кораблей для осуществления наземного нападения - говорится в сообщении.

Указывается, что морские пехотинцы сократили период своего отпуска после завершения сертификации и обучения, чтобы ускорить свое развертывание. В общей сложности корабли должны доставить в зону конфликта около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.

Контекст

По информации Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч американских военных на Ближнем Востоке. Это может стать частью новой фазы войны против Ирана.

Пентагон обратился к Белому дому с запросом на более 200 миллиардов долларов для финансирования войны с Ираном. Речь идет об одном из крупнейших возможных бюджетных пакетов, который может вызвать серьезное сопротивление в Конгрессе.

Министр обороны Пит Хегсет заявил об уничтожении 7000 целей, 40 судов и 11 подводных лодок Ирана. Операция направлена на ракетные базы и ядерные объекты.

