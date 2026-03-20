$43.900.0550.520.11
ukenru
03:01 • 312 перегляди
США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Десантна група Boxer із 2500 морпіхами та винищувачами F-35 вирушила на Близький Схід. Загалом до зони конфлікту прибуде близько 8 тисяч військових.

Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців та десантних кораблів для посилення своїх військ, що воюють проти Ірану. Про це повідомляє Newsmax із посиланням на чотирьох неназваних офіційних осіб, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що десантна група "Boxer" та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти розгортаються раніше запланованого графіка із західного узбережжя.

Очікується, що вони пройдуть через Індо-Тихоокеанський регіон до регіону Близького Сходу після того, як ВМС отримали наказ посилити свою вогневу міць

- пише видання.

Вказується, що десантна група "Boxer" включає десантний корабель USS Boxer, а також десантні транспортні кораблі USS Portland та USS Comstock.

На борту цих трьох десантних кораблів перебуває 2500 морських піхотинців, що доводить загальну кількість військовослужбовців до близько 4000. Вони оснащені винищувачами F-35, ракетами та десантними транспортними засобами, здатними запускати ракети з кораблів для здійснення наземного нападу

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що морські піхотинці скоротили період своєї відпустки після завершення сертифікації та навчання, щоб пришвидшити своє розгортання. Загалом кораблі мають доставити у зону конфлікту близько 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців.

Контекст

За інформацією Reuters, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість розгортання тисяч американських військових на Близькому Сході. Це може стати частиною нової фази війни проти Ірану.

Пентагон звернувся до Білого дому із запитом на понад 200 мільярдів доларів для фінансування війни з Іраном. Йдеться про один із найбільших можливих бюджетних пакетів, який може викликати серйозний опір у Конгресі.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив про знищення 7000 цілей, 40 суден та 11 підводних човнів Ірану. Операція спрямована на ракетні бази та ядерні об'єкти.

Вадим Хлюдзинський

