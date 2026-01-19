У Гватемалі оголошено стан облоги через вбивства поліцейських та заворушення у в'язницях

$43.180.08
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 9474 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 12273 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 14429 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 17157 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14605 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32450 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32240 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18076 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23671 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"
19 січня, 08:40 • 28018 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає
19 січня, 09:09 • 48480 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго
19 січня, 10:04 • 25446 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра
19 січня, 11:20 • 18517 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження
14:12 • 9228 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 17157 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32450 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 32240 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 48512 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 71061 перегляди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Китай
Данія
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження
14:12 • 9268 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"
19 січня, 08:40 • 28039 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт
19 січня, 07:47 • 24546 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"
18 січня, 03:14 • 30035 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці
17 січня, 07:26 • 42278 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136

У Гватемалі оголошено стан облоги через вбивства поліцейських та заворушення у в'язницях

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Гватемали запровадив стан облоги після загибелі дев'яти поліцейських унаслідок скоординованих нападів кримінальних угруповань. Конфлікт почався з тюремних бунтів, організованих бандою "Barrio 18", яка захопила 46 охоронців.

У Гватемалі оголошено стан облоги через вбивства поліцейських та заворушення у в'язницях

Президент Гватемали оголосив у країні стан облоги після серії скоординованих нападів кримінальних угруповань, унаслідок яких загинули дев'ять співробітників поліції. Насильство розпочалося з масштабних тюремних бунтів, що згодом переросли у збройні сутички в столиці та її околицях. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Конфлікт спровокували члени банди "Barrio 18", які в суботу захопили в заручники 46 охоронців у трьох пенітенціарних закладах. Основною вимогою зловмисників було надання додаткових привілеїв ув'язненим. Силам безпеки вдалося звільнити всіх заручників та відновити контроль над установами, зокрема над в'язницею, де перебуває лідер угруповання Альдо "Ель Лобо" Дуппі.

Посилення насильства та загибель правоохоронців

Ескалація насильства відбулася в неділю як реакція бандитів на дії правоохоронців. Окрім дев'яти загиблих офіцерів, ще щонайменше десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Офіційні представники уряду підтвердили оновлені дані про втрати в понеділок.

Запроваджений режим стану облоги надає силовим структурам додаткові повноваження для придушення бандитської активності та відновлення правопорядку в країні. 

Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників18.01.26, 06:18 • 11910 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Гватемала