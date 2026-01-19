У Гватемалі оголошено стан облоги через вбивства поліцейських та заворушення у в'язницях

Президент Гватемали оголосив у країні стан облоги після серії скоординованих нападів кримінальних угруповань, унаслідок яких загинули дев'ять співробітників поліції. Насильство розпочалося з масштабних тюремних бунтів, що згодом переросли у збройні сутички в столиці та її околицях. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Конфлікт спровокували члени банди "Barrio 18", які в суботу захопили в заручники 46 охоронців у трьох пенітенціарних закладах. Основною вимогою зловмисників було надання додаткових привілеїв ув'язненим. Силам безпеки вдалося звільнити всіх заручників та відновити контроль над установами, зокрема над в'язницею, де перебуває лідер угруповання Альдо "Ель Лобо" Дуппі.

Посилення насильства та загибель правоохоронців

Ескалація насильства відбулася в неділю як реакція бандитів на дії правоохоронців. Окрім дев'яти загиблих офіцерів, ще щонайменше десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Офіційні представники уряду підтвердили оновлені дані про втрати в понеділок.

Запроваджений режим стану облоги надає силовим структурам додаткові повноваження для придушення бандитської активності та відновлення правопорядку в країні.

