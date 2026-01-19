$43.180.08
18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Федоров провел первый разговор с британским коллегой Гили: в приоритете - ПВО и дроны Octopus

Киев

 • 130 просмотра

Михаил Федоров обсудил с Джоном Гили усиление ПВО и проект дронов Octopus. Стороны договорились об обмене данными по применению вооружения и сотрудничестве в R&D.

Федоров провел первый разговор с британским коллегой Гили: в приоритете - ПВО и дроны Octopus

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор со своим британским коллегой Джоном Гили. Это стало первым разговором после назначения Федорова на должность главы Минобороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Федорова в соцсети "Х".

Детали

Федоров поблагодарил Гили за сотрудничество в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Соглашения о столетнем партнерстве. Также он рассказал своему британскому коллеге о ключевых целях на посту министра обороны Украины.

Усиление ПВО - приоритет № 1. Отдельно отметил важность совместного проекта по производству дронов Octopus, который уже усиливает защиту Украины от атак шахедов

- отметил Федоров.

Украина и Британия также договорились о системном обмене данными по применению вооружения. По словам Федорова, это позволит быстрее совершенствовать технологии в соответствии с условиями поля боя и повышать эффективность для обеих стран.

Также договорились наращивать сотрудничество в сфере R&D и поддерживать инновационные совместные проекты, которые дают практический результат на фронте. Отдельно обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в следующем месяце

- резюмировал Федоров.

Напомним

Недавно Владимир Зеленский и Михаил Федоров согласовали кадровые решения, которые должны усилить защиту Украины. Также был обсужден аудит поставок оружия и запуск оперативного анализа каждого вражеского удара.

Евгений Устименко

