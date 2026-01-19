Зеленський та Федоров погодили кадрові рішення для посилення захисту України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кадрові рішення для посилення захисту України, включаючи призначення заступника командувача Повітряних сил ЗСУ з питань малої ППО. Також обговорено аудит постачання зброї та запуск оперативного аналізу кожного ворожого удару.
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Михайло Федоров погодили кадрові рішення, які мають посилити захист України, а також обговорили запуск оперативного аналізу кожного удару ворога, передає УНН.
Деталі
Президент заслухав доповідь міністра оборони України Михайла Федорова.
Перше – погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків
Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони14.01.26, 16:30 • 3384 перегляди
Крім того, під час доповіді йшлося про аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська. Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади.
Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції
Глава держаи подякував усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення.
Представимо такі рішення. Слава Україні!
В Україні оцифрували розподіл дронів у ЗСУ: Федоров заявив, що підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше16.01.26, 17:17 • 3003 перегляди