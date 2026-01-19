Зеленський та Федоров погодили кадрові рішення для посилення захисту України

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Михайло Федоров погодили кадрові рішення, які мають посилити захист України, а також обговорили запуск оперативного аналізу кожного удару ворога, передає УНН.

Деталі

Президент заслухав доповідь міністра оборони України Михайла Федорова.

Перше – погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків - повідомив Зеленський.

Крім того, під час доповіді йшлося про аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська. Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади.

Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції - додав Президент.

Глава держаи подякував усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення.

Представимо такі рішення. Слава Україні! - наголосив Зеленський.

