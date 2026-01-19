Зеленський та Федоров погодили кадрові рішення для посилення захисту України

$43.180.08
Ексклюзив
15:17 • 2946 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 6448 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 9392 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 11634 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 27315 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 28536 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17511 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23015 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31244 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40845 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"19 січня, 08:40
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Зеленський та Федоров погодили кадрові рішення для посилення захисту України

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кадрові рішення для посилення захисту України, включаючи призначення заступника командувача Повітряних сил ЗСУ з питань малої ППО. Також обговорено аудит постачання зброї та запуск оперативного аналізу кожного ворожого удару.

Зеленський та Федоров погодили кадрові рішення для посилення захисту України

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Михайло Федоров погодили кадрові рішення, які мають посилити захист України, а також обговорили запуск оперативного аналізу кожного удару ворога, передає УНН.

Деталі

Президент заслухав доповідь міністра оборони України Михайла Федорова. 

Перше – погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків 

- повідомив Зеленський.

Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони14.01.26, 16:30 • 3384 перегляди

Крім того, під час доповіді йшлося про аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська. Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади.

Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції 

- додав Президент.

Глава держаи подякував усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення.

Представимо такі рішення. Слава Україні! 

- наголосив Зеленський.

В Україні оцифрували розподіл дронів у ЗСУ: Федоров заявив, що підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше16.01.26, 17:17 • 3003 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Україна