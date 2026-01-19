Зеленский и Федоров согласовали кадровые решения для усиления защиты Украины

$43.180.08
Эксклюзив
15:17 • 3296 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 7106 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 10190 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 11888 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 27732 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 28836 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17584 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23055 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31304 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40886 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
публикации
Эксклюзивы
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет
19 января, 07:47 • 20433 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
19 января, 08:40 • 23034 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет
19 января, 09:09 • 42650 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго
19 января, 10:04 • 22133 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра
11:20 • 15210 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
14:58 • 10190 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 27734 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 28838 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 42812 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 68175 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения
14:12 • 5010 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
19 января, 08:40 • 23157 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет
19 января, 07:47 • 20542 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"
18 января, 03:14 • 28477 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
17 января, 07:26 • 40794 просмотра
Зеленский и Федоров согласовали кадровые решения для усиления защиты Украины

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кадровые решения для усиления защиты Украины, включая назначение заместителя командующего Воздушными силами ВСУ по вопросам малой ПВО. Также обсуждены аудит поставок оружия и запуск оперативного анализа каждого вражеского удара.

Зеленский и Федоров согласовали кадровые решения для усиления защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Михаил Федоров согласовали кадровые решения, которые должны усилить защиту Украины, а также обсудили запуск оперативного анализа каждого удара врага, передает УНН.

Детали

Президент заслушал доклад министра обороны Украины Михаила Федорова.

Первое – согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО. Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов

- сообщил Зеленский.

Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны14.01.26, 16:30 • 3384 просмотра

Кроме того, во время доклада речь шла об аудите поставок оружия и необходимого оборудования в войска. Должно быть гарантированное количество дронов для каждой боевой бригады.

Третье – продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции

- добавил Президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто обеспечивает для украинской армии самые передовые решения.

Представим такие решения. Слава Украине!

- подчеркнул Зеленский.

В Украине оцифровали распределение дронов в ВСУ: Федоров заявил, что подразделения будут получать БПЛА втрое быстрее16.01.26, 17:17 • 3003 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Украина