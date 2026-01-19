Зеленский и Федоров согласовали кадровые решения для усиления защиты Украины
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кадровые решения для усиления защиты Украины, включая назначение заместителя командующего Воздушными силами ВСУ по вопросам малой ПВО. Также обсуждены аудит поставок оружия и запуск оперативного анализа каждого вражеского удара.
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Михаил Федоров согласовали кадровые решения, которые должны усилить защиту Украины, а также обсудили запуск оперативного анализа каждого удара врага, передает УНН.
Детали
Президент заслушал доклад министра обороны Украины Михаила Федорова.
Первое – согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО. Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов
Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны14.01.26, 16:30 • 3384 просмотра
Кроме того, во время доклада речь шла об аудите поставок оружия и необходимого оборудования в войска. Должно быть гарантированное количество дронов для каждой боевой бригады.
Третье – продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции
Глава государства поблагодарил всех, кто обеспечивает для украинской армии самые передовые решения.
Представим такие решения. Слава Украине!
В Украине оцифровали распределение дронов в ВСУ: Федоров заявил, что подразделения будут получать БПЛА втрое быстрее16.01.26, 17:17 • 3003 просмотра