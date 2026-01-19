Зеленский и Федоров согласовали кадровые решения для усиления защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Михаил Федоров согласовали кадровые решения, которые должны усилить защиту Украины, а также обсудили запуск оперативного анализа каждого удара врага, передает УНН.

Детали

Президент заслушал доклад министра обороны Украины Михаила Федорова.

Первое – согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО. Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов - сообщил Зеленский.

Кроме того, во время доклада речь шла об аудите поставок оружия и необходимого оборудования в войска. Должно быть гарантированное количество дронов для каждой боевой бригады.

Третье – продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции - добавил Президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто обеспечивает для украинской армии самые передовые решения.

Представим такие решения. Слава Украине! - подчеркнул Зеленский.

