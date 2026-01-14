Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым и определил три важнейших приоритета для ведомства, передает УНН.

По его словам, главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее.

Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"

Второе – в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта. В частности, оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем с поставками дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта

Третье, по словам Главы государства, Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК.

"Проблему ТЦК игнорировать невозможно" - Федоров

Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства