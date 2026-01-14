$43.180.08
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым. Определены три ключевых приоритета: защита неба, усиление технологической составляющей и решение проблем с ТЦК.

Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым и определил три важнейших приоритета для ведомства, передает УНН.

Совещание с министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Благодарен парламентариям за поддержку Михаила. И сразу определили первые приоритеты Министерства обороны 

- сообщил Зеленский.

По его словам, главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее. 

Второе – в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта. В частности, оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем с поставками дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта 

- добавил Зеленский. 

Третье, по словам Главы государства, Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК.

Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства 

- резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Мобилизация
Война в Украине
ТЦК и СП
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина