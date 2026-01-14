"Проблему ТЦК игнорировать невозможно" - Федоров

Экс-министр цифровой трансформации и новый министр обороны Михаил Федоров, кандидатуру которого Верховная Рада поддержала, подчеркнул, что накопившиеся за годы проблемы в работе ТЦК нуждаются в детальном анализе. По его словам, именно всесторонний аудит должен стать основой для дальнейших изменений. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Проблему ТЦК игнорировать невозможно. После проведения всестороннего аудита будет предложено комплексное решение, которое позволит устранить накопившиеся за годы недостатки, не ослабив обороноспособность государства - говорит Федоров.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Михаил Федоров анонсировал будущий глубокий аудит Минобороны и ВСУ.