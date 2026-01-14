$43.180.08
Эксклюзив
10:05 • 2038 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 4750 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 7018 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 11118 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 36637 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 36572 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 32980 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34259 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 53435 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 28660 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
"Проблему ТЦК игнорировать невозможно" - Федоров

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Михаил Федоров, новый министр обороны, заявил о необходимости всестороннего аудита ТЦК. Это позволит устранить накопившиеся проблемы без ослабления обороноспособности.

"Проблему ТЦК игнорировать невозможно" - Федоров

Экс-министр цифровой трансформации и новый министр обороны Михаил Федоров, кандидатуру которого Верховная Рада поддержала, подчеркнул, что накопившиеся за годы проблемы в работе ТЦК нуждаются в детальном анализе. По его словам, именно всесторонний аудит должен стать основой для дальнейших изменений. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Проблему ТЦК игнорировать невозможно. После проведения всестороннего аудита будет предложено комплексное решение, которое позволит устранить накопившиеся за годы недостатки, не ослабив обороноспособность государства

- говорит Федоров.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Михаил Федоров анонсировал будущий глубокий аудит Минобороны и ВСУ.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
ТЦК и СП
Михаил Федоров
Верховная Рада