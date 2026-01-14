"Проблему ТЦК игнорировать невозможно" - Федоров
Киев • УНН
Михаил Федоров, новый министр обороны, заявил о необходимости всестороннего аудита ТЦК. Это позволит устранить накопившиеся проблемы без ослабления обороноспособности.
Экс-министр цифровой трансформации и новый министр обороны Михаил Федоров, кандидатуру которого Верховная Рада поддержала, подчеркнул, что накопившиеся за годы проблемы в работе ТЦК нуждаются в детальном анализе. По его словам, именно всесторонний аудит должен стать основой для дальнейших изменений. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
Детали
Проблему ТЦК игнорировать невозможно. После проведения всестороннего аудита будет предложено комплексное решение, которое позволит устранить накопившиеся за годы недостатки, не ослабив обороноспособность государства
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Михаил Федоров анонсировал будущий глубокий аудит Минобороны и ВСУ.