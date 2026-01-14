"Проблему ТЦК ігнорувати неможливо” - Федоров

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 2234 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 5086 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 7332 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 11269 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 36875 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 36642 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 33037 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34285 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53555 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28669 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 22145 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27 • 12431 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 16945 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 11367 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 4820 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 17086 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 36875 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53555 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 44866 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 77373 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 19291 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 54203 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 47332 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 52206 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 53674 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Х-101

"Проблему ТЦК ігнорувати неможливо” - Федоров

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Михайло Федоров, новий міністр оборони, заявив про необхідність всебічного аудиту ТЦК. Це дозволить усунути накопичені проблеми без послаблення обороноздатності.

"Проблему ТЦК ігнорувати неможливо” - Федоров

Ексміністр цифрової трансформації і новий міністр оборони Михайло Федоров, кандидатуру якого Верховна Рада підтримала наголосив, що накопичені за роки проблеми у роботі ТЦК потребують детального аналізу. За його словами, саме всебічний аудит має стати основою для подальших змін. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Проблему ТЦК ігнорувати неможливо. Після проведення всебічного аудиту буде запропоновано комплексне рішення, яке дозволить усунути накопичені за роки недоліки, не послабивши обороноздатність держави

- каже Федоров.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Михайло Федоров анонсував майбутній глибокий аудит Міноборони та ЗСУ.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
ТЦК та СП
Михайло Федоров
Верховна Рада України