"Проблему ТЦК ігнорувати неможливо” - Федоров
Київ • УНН
Михайло Федоров, новий міністр оборони, заявив про необхідність всебічного аудиту ТЦК. Це дозволить усунути накопичені проблеми без послаблення обороноздатності.
Ексміністр цифрової трансформації і новий міністр оборони Михайло Федоров, кандидатуру якого Верховна Рада підтримала наголосив, що накопичені за роки проблеми у роботі ТЦК потребують детального аналізу. За його словами, саме всебічний аудит має стати основою для подальших змін. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Проблему ТЦК ігнорувати неможливо. Після проведення всебічного аудиту буде запропоновано комплексне рішення, яке дозволить усунути накопичені за роки недоліки, не послабивши обороноздатність держави
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Михайло Федоров анонсував майбутній глибокий аудит Міноборони та ЗСУ.