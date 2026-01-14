"Проблему ТЦК ігнорувати неможливо” - Федоров

Ексміністр цифрової трансформації і новий міністр оборони Михайло Федоров, кандидатуру якого Верховна Рада підтримала наголосив, що накопичені за роки проблеми у роботі ТЦК потребують детального аналізу. За його словами, саме всебічний аудит має стати основою для подальших змін. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Проблему ТЦК ігнорувати неможливо. Після проведення всебічного аудиту буде запропоновано комплексне рішення, яке дозволить усунути накопичені за роки недоліки, не послабивши обороноздатність держави - каже Федоров.

