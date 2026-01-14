Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони
Президент Володимир Зеленський провів нараду з новим міністром оборони Михайлом Федоровим. Визначено три ключові пріоритети: захист неба, посилення технологічної складової та вирішення проблем з ТЦК.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з новим міністром оборони Михайлом Федоровим і визначив три найважливіші пріоритети для відомства, передає УНН.
Нарада з міністром оборони України Михайлом Федоровим. Вдячний парламентарям за підтримку Михайла. І одразу визначили перші пріоритети Міністерства оборони
За його словами, головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше.
Друге – в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту. Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту
Третє, за словами Глави держави, Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК.
Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства
