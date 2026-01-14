Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони

$43.180.08
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 4040 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 4652 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 8886 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 6402 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 9182 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 4686 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9434 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10755 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12892 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 11957 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 27931 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 17419 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 13363 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 12016 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 8888 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 12034 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 27951 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 45196 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 59140 перегляди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Венесуела
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 21799 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 56541 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 49437 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 54209 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 55605 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Signal

Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент Володимир Зеленський провів нараду з новим міністром оборони Михайлом Федоровим. Визначено три ключові пріоритети: захист неба, посилення технологічної складової та вирішення проблем з ТЦК.

Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з новим міністром оборони Михайлом Федоровим і визначив три найважливіші пріоритети для відомства, передає УНН.

Нарада з міністром оборони України Михайлом Федоровим. Вдячний парламентарям за підтримку Михайла. І одразу визначили перші пріоритети Міністерства оборони 

- повідомив Зеленський.

За його словами, головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. 

Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14.01.26, 13:20 • 2640 переглядiв

Друге – в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту. Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту 

- додав Зеленський. 

Третє, за словами Глави держави, Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК.

"Проблему ТЦК ігнорувати неможливо” - Федоров14.01.26, 12:49 • 2498 переглядiв

Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства 

- резюмував Зеленський.

Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення14.01.26, 12:47 • 9434 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Мобілізація
Війна в Україні
ТЦК та СП
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна