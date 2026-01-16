В Украине оцифровали распределение дронов в ВСУ: Федоров заявил, что подразделения будут получать БПЛА втрое быстрее

Глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что после оцифровки распределения дронов в ВСУ подразделения будут получать БпЛА втрое быстрее, передает УНН.

Федоров подчеркнул, что быстрая логистика средств поражения врага — ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БпЛА.

Теперь мы запустили полностью автоматизированное распределение БпЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2–3 раза — примерно до одного дня

По его словам, благодаря автоматизации мы получаем качественные данные, которые позволяют:

🔹видеть заявки подразделений в реальном времени в единой системе;

🔹знать количество дронов на складах;

🔹формировать наряды на выдачу за считанные минуты;

🔹планировать поставки без задержек и дублирования.

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP. Система охватывает всю цепь поставок дронов, от закупки до передачи в подразделение. Для военных это означает более быструю поставку и более точное планирование. Для государства — прозрачный контроль поставок