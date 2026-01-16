В Украине оцифровали распределение дронов в ВСУ: Федоров заявил, что подразделения будут получать БПЛА втрое быстрее

$43.180.08
13:20 • 7962 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 23850 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 22843 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 22677 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 22553 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 22417 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 30767 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 34766 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26771 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36940 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Популярные новости
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 33615 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях16 января, 07:54 • 25234 просмотра
НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде16 января, 08:07 • 12136 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда09:54 • 19599 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 12632 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 41453 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 73405 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 91355 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 100466 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 83602 просмотра
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Петр Павел
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Днепропетровская область
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 12720 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 21957 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 33763 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 54692 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 88222 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Золото

В Украине оцифровали распределение дронов в ВСУ: Федоров заявил, что подразделения будут получать БПЛА втрое быстрее

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что оцифровка распределения дронов в ВСУ ускорит их получение подразделениями втрое. Это позволит сократить путь БПЛА от склада до подразделения до одного дня.

В Украине оцифровали распределение дронов в ВСУ: Федоров заявил, что подразделения будут получать БПЛА втрое быстрее

Глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что после оцифровки распределения дронов в ВСУ подразделения будут получать БпЛА втрое быстрее, передает УНН.

Детали

Федоров подчеркнул, что быстрая логистика средств поражения врага — ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БпЛА.  

Теперь мы запустили полностью автоматизированное распределение БпЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2–3 раза — примерно до одного дня 

- отметил министр. 

По его словам, благодаря автоматизации мы получаем качественные данные, которые позволяют: 

🔹видеть заявки подразделений в реальном времени в единой системе;

🔹знать количество дронов на складах; 

🔹формировать наряды на выдачу за считанные минуты;

🔹планировать поставки без задержек и дублирования.

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP. Система охватывает всю цепь поставок дронов, от закупки до передачи в подразделение. Для военных это означает более быструю поставку и более точное планирование. Для государства — прозрачный контроль поставок 

- резюмировал Федоров.

Зеленский встретился с Федоровым и определил три приоритета для нового министра обороны14.01.26, 16:30 • 3274 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине