13:20 • 7462 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 23197 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 22192 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 22195 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 22165 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22195 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 30442 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 34412 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26672 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36849 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Графіки відключень електроенергії
В Україні оцифрували розподіл дронів у ЗСУ: Федоров заявив, що підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що оцифрування розподілу дронів у ЗСУ прискорить їх отримання підрозділами втричі. Це дозволить скоротити шлях БпЛА від складу до підрозділу до одного дня.

В Україні оцифрували розподіл дронів у ЗСУ: Федоров заявив, що підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше

Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що після оцифрування розподілу дронів у ЗСУ підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше, передає УНН.

Деталі

Федоров наголосив, що швидка логістика засобів ураження ворога — ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. "Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА.  

Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня 

- зазначив міністр. 

За його совами, завдяки автоматизації ми отримуємо якісні дані, які дають змогу: 

🔹бачити заявки підрозділів у реальному часі в єдиній системі;

🔹знати кількість дронів на складах; 

🔹формувати наряди на видачу за лічені хвилини;

🔹планувати постачання без затримок та дублювання.

Автоматичний розподіл  дронів між підрозділами працює на базі SAP. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів, від закупівлі до передання в підрозділ. Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави — прозорий контроль поставок 

- резюмував Федоров.

Зеленський зустрівся із Федоровим і визначив три пріоритети для нового міністра оборони14.01.26, 16:30 • 3270 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні