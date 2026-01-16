В Україні оцифрували розподіл дронів у ЗСУ: Федоров заявив, що підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше

Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що після оцифрування розподілу дронів у ЗСУ підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше, передає УНН.

Деталі

Федоров наголосив, що швидка логістика засобів ураження ворога — ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. "Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА.

Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня - зазначив міністр.

За його совами, завдяки автоматизації ми отримуємо якісні дані, які дають змогу:

🔹бачити заявки підрозділів у реальному часі в єдиній системі;

🔹знати кількість дронів на складах;

🔹формувати наряди на видачу за лічені хвилини;

🔹планувати постачання без затримок та дублювання.

Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів, від закупівлі до передання в підрозділ. Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави — прозорий контроль поставок - резюмував Федоров.

