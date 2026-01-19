Федоров провів першу розмову з британським колегою Гілі: у пріоритеті - ППО та дрони Octopus

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Це стало першою розмовою після призначення Федорова на посаду голови Міноборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Федорова в соцмережі "Х".

Деталі

Федоров подякував Гілі за безпекову співпрацю між Україною та Великою Британією в межах Угоди про сторічне партнерство. Також він своєму британському колезі про ключові цілі на посаді міністра оборони України.

Посилення ППО - пріоритет № 1. Окремо відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus, який уже посилює захист України від атак шахедів - зазначив Федоров.

Україна і Британія також домовились про системний обмін даними щодо застосування озброєння. За словами Федорова, це дасть змогу швидше вдосконалювати технології відповідно до умов поля бою та підвищувати ефективність для обох країн.

Також домовилися нарощувати співпрацю у сфері R&D та підтримувати інноваційні спільні проєкти, які дають практичний результат на фронті. Окремо обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться наступного місяця - резюмував Федоров.

Нагадаємо

Нещодавно Володимир Зеленський та Михайло Федоров погодили кадрові рішення, які мають посилити захист України. Також було обговорено аудит постачання зброї та запуск оперативного аналізу кожного ворожого удару.