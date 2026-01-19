Федоров провів першу розмову з британським колегою Гілі: у пріоритеті - ППО та дрони Octopus

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 2514 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 8004 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 12062 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 14533 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 16190 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 19169 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15098 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 34087 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33505 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18212 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 26680 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 19766 перегляди
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19 січня, 13:12 • 6236 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 11265 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto15:48 • 8052 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 19159 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 34077 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 33498 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 50591 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 72336 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Данія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 11364 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 29242 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 25244 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 30623 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 42863 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136

Федоров провів першу розмову з британським колегою Гілі: у пріоритеті - ППО та дрони Octopus

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Михайло Федоров обговорив з Джоном Гілі посилення ППО та проєкт дронів Octopus. Сторони домовились про обмін даними щодо застосування озброєння та співпрацю в R&D.

Федоров провів першу розмову з британським колегою Гілі: у пріоритеті - ППО та дрони Octopus

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Це стало першою розмовою після призначення Федорова на посаду голови Міноборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Федорова в соцмережі "Х".

Деталі

Федоров подякував Гілі за безпекову співпрацю між Україною та Великою Британією в межах Угоди про сторічне партнерство. Також він своєму британському колезі про ключові цілі на посаді міністра оборони України.

Посилення ППО - пріоритет № 1. Окремо відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus, який уже посилює захист України від атак шахедів

- зазначив Федоров.

Україна і Британія також домовились про системний обмін даними щодо застосування озброєння. За словами Федорова, це дасть змогу швидше вдосконалювати технології відповідно до умов поля бою та підвищувати ефективність для обох країн.

Також домовилися нарощувати співпрацю у сфері R&D та підтримувати інноваційні спільні проєкти, які дають практичний результат на фронті. Окремо обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться наступного місяця

- резюмував Федоров.

Нагадаємо

Нещодавно Володимир Зеленський та Михайло Федоров погодили кадрові рішення, які мають посилити захист України. Також було обговорено аудит постачання зброї та запуск оперативного аналізу кожного ворожого удару.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Джон Гілі
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна