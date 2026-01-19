Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Киев • УНН
Увеличение импорта электроэнергии из ЕС не гарантирует преодоления последствий блэкаутов из-за ограниченных объемов и высокой стоимости. Эксперт Юрий Корольчук объясняет, что максимальный объем импорта составляет 2,45 ГВт, причем основные объемы приходятся на ночные часы, когда цена ниже.
Увеличение объемов импорта электроэнергии может не помочь Украине преодолеть последствия блэкаутов, спровоцированных ракетно-дроновыми атаками вс рф в январе 2026 года. Такое решение, на первый взгляд, может показаться действенным путем вывода энергетической системы из кризиса, но на практике имеет много нюансов и "подводных камней".
Почему не стоит полагаться исключительно на этот пункт "энергетического плана" нового главы профильного министерства Дениса Шмыгаля, в комментарии УНН объяснил соучредитель Института энергетических стратегий, эксперт Юрий Корольчук.
Увеличение импорта электроэнергии из ЕС снова подают как техническое решение для прохождения дефицита. Но в реальности это всегда о деньгах, перераспределении рисков и политической ответственности.
Юрий Корольчук объясняет: сейчас Украина "упирается" не только в цену электроэнергии, но и в физический "потолок". Максимально возможный объем импорта оценивают примерно в 2,45 ГВт. Однако основные объемы идут в ночные часы, когда цена на европейских рынках ниже, и когда технически проще "подхватить" систему. Днем импорт традиционно меньше из-за более дорогой цены: по оценкам, в дневной период это может быть около 30% от ночных объемов.
Для иллюстрации своего мнения эксперт приводит конкретный пример:
Есть мощность, которую мы можем максимум импортировать. Но ночью мы выбираем до тысячи МВт со стороны Словакии, например. То есть, 30 миллионов кВт в сутки. Днем, как даже официально говорили, (речь идет о, — ред.) примерно 30 процентах, то есть, 10 миллионов кВт берем
Еще один важный нюанс, который нужно учитывать, это понимание того, что вопрос как импорт ударит по бюджету упирается в то, что государство публично не раскрывает полную цену таких закупок и детали контрактов. Формально он может проходить разными каналами: коммерческие закупки, аварийная помощь и т.д. Но без прозрачных данных общество и рынок видят последствия постфактум, когда они уже "зашиты" в финрезультатах компаний, компенсациях, долгах или тарифных решениях.
Нам пока никто не открывает, сколько мы платим за это все. Имеется в виду не население, а государство. Потому что частный бизнес немного закупает, на самом деле
К тому же формула "дешевая электроэнергия из Европы" не работает как универсальная, хотя в Правительстве часто акцентируют именно на этом. Так, импортированный из стран Евросоюза свет может быть экономически выгодным. Но только в конкретные часы и в конкретных странах.
(Нам, — ред.) часто ставят в пример Францию. Мол, там она (электроэнергия, — ред.) недорогая. Однако, скажем так, не очень показательно. Там действительно бывают периоды относительно низких цен благодаря атомной генерации, но импорт Украины не привязан к тому, чтобы стабильно покупать именно в эти часы
Эксперт в области энергетики добавляет, что ориентир средней цены импорта, который обсуждается, это примерно 160 – 170 евро за МВт·ч. И именно средняя цена включает и коммерческие закупки, и аварийную помощь, за которую также платят, и закупки в разные периоды. То есть это не гарантированно дешевле, чем внутренние долгосрочные контракты в Украине.
Учитывать нужно также тот фактор, что основным покупателем больших объемов импортной электроэнергии является не население и даже не частный бизнес. Частный сектор покупает, но обычно в пределах своей экономики: если импортирует, то часто перепродает на рынке, а конечный потребитель все равно платит рыночную цену. Основное бремя или основной инструмент государственной политики здесь, как правило, госкомпании.
Учитывая, что "Укрзализныце", "Нафтогазу", "Укроборонпрому" поручили срочно обеспечить закупку импортированной электроэнергии в объемах не менее 50% от их собственного потребления, то переход на импорт означает две вещи:
- они фактически отказываются от части внутренних контрактов или уменьшают их объем;
- они покупают дороже, если импортная цена в соответствующие часы превышает их среднюю внутреннюю цену закупки.
Пока, по словам эксперта, сценарий "катастрофических убытков" выглядит менее вероятным по двум причинам.
Первая: объем импорта ограничен. Даже если захотеть нарастить, физически система уже близка к максимуму пересечения. То есть резкого скачка именно за счет импорта не получится.
Вторая: импорт не равномерный. Наибольшие объемы приходятся на ночь, где цена обычно ниже. На долгих контрактах (если их заключать) в отдельные периоды цену теоретически можно заземлять значительно ниже: условно зимой это может быть около 110 евро за МВт·ч, а летом и 70 – 90 евро за МВт·ч. Но это реально сделать только тогда, когда есть доступ к таким продуктам, правильная структура контрактов, и когда рынок дает такие условия. Закупки с биржи "в моменте", особенно в стрессовые периоды, обычно дороже.
Именно поэтому увеличение импорта электроэнергии из ЕС — не автоматическая экономия для страны. Это инструмент стабилизации системы с высокой ценой в часы дефицита и с ограниченными возможностями наращивания. Прямой эффект на бюджет может быть неочевидным из-за непрозрачности закупок, но финансовое бремя, скорее всего, частично ляжет на госкомпании как крупных потребителей. Мощные убытки возможны, но масштаб ограничен физическим "потолком" импорта и структурой потребления.