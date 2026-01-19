Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы

Увеличение объемов импорта электроэнергии может не помочь Украине преодолеть последствия блэкаутов, спровоцированных ракетно-дроновыми атаками вс рф в январе 2026 года. Такое решение, на первый взгляд, может показаться действенным путем вывода энергетической системы из кризиса, но на практике имеет много нюансов и "подводных камней".

Почему не стоит полагаться исключительно на этот пункт "энергетического плана" нового главы профильного министерства Дениса Шмыгаля, в комментарии УНН объяснил соучредитель Института энергетических стратегий, эксперт Юрий Корольчук.

Увеличение импорта электроэнергии из ЕС снова подают как техническое решение для прохождения дефицита. Но в реальности это всегда о деньгах, перераспределении рисков и политической ответственности.

Юрий Корольчук объясняет: сейчас Украина "упирается" не только в цену электроэнергии, но и в физический "потолок". Максимально возможный объем импорта оценивают примерно в 2,45 ГВт. Однако основные объемы идут в ночные часы, когда цена на европейских рынках ниже, и когда технически проще "подхватить" систему. Днем импорт традиционно меньше из-за более дорогой цены: по оценкам, в дневной период это может быть около 30% от ночных объемов.

Для иллюстрации своего мнения эксперт приводит конкретный пример:

Есть мощность, которую мы можем максимум импортировать. Но ночью мы выбираем до тысячи МВт со стороны Словакии, например. То есть, 30 миллионов кВт в сутки. Днем, как даже официально говорили, (речь идет о, — ред.) примерно 30 процентах, то есть, 10 миллионов кВт берем - говорит Юрий Корольчук.

Еще один важный нюанс, который нужно учитывать, это понимание того, что вопрос как импорт ударит по бюджету упирается в то, что государство публично не раскрывает полную цену таких закупок и детали контрактов. Формально он может проходить разными каналами: коммерческие закупки, аварийная помощь и т.д. Но без прозрачных данных общество и рынок видят последствия постфактум, когда они уже "зашиты" в финрезультатах компаний, компенсациях, долгах или тарифных решениях.

Нам пока никто не открывает, сколько мы платим за это все. Имеется в виду не население, а государство. Потому что частный бизнес немного закупает, на самом деле - акцентирует эксперт.

К тому же формула "дешевая электроэнергия из Европы" не работает как универсальная, хотя в Правительстве часто акцентируют именно на этом. Так, импортированный из стран Евросоюза свет может быть экономически выгодным. Но только в конкретные часы и в конкретных странах.

(Нам, — ред.) часто ставят в пример Францию. Мол, там она (электроэнергия, — ред.) недорогая. Однако, скажем так, не очень показательно. Там действительно бывают периоды относительно низких цен благодаря атомной генерации, но импорт Украины не привязан к тому, чтобы стабильно покупать именно в эти часы - объясняет Юрий Корольчук.

Эксперт в области энергетики добавляет, что ориентир средней цены импорта, который обсуждается, это примерно 160 – 170 евро за МВт·ч. И именно средняя цена включает и коммерческие закупки, и аварийную помощь, за которую также платят, и закупки в разные периоды. То есть это не гарантированно дешевле, чем внутренние долгосрочные контракты в Украине.

Учитывать нужно также тот фактор, что основным покупателем больших объемов импортной электроэнергии является не население и даже не частный бизнес. Частный сектор покупает, но обычно в пределах своей экономики: если импортирует, то часто перепродает на рынке, а конечный потребитель все равно платит рыночную цену. Основное бремя или основной инструмент государственной политики здесь, как правило, госкомпании.

Учитывая, что "Укрзализныце", "Нафтогазу", "Укроборонпрому" поручили срочно обеспечить закупку импортированной электроэнергии в объемах не менее 50% от их собственного потребления, то переход на импорт означает две вещи:

они фактически отказываются от части внутренних контрактов или уменьшают их объем;

они покупают дороже, если импортная цена в соответствующие часы превышает их среднюю внутреннюю цену закупки.

Пока, по словам эксперта, сценарий "катастрофических убытков" выглядит менее вероятным по двум причинам.

Первая: объем импорта ограничен. Даже если захотеть нарастить, физически система уже близка к максимуму пересечения. То есть резкого скачка именно за счет импорта не получится.

Вторая: импорт не равномерный. Наибольшие объемы приходятся на ночь, где цена обычно ниже. На долгих контрактах (если их заключать) в отдельные периоды цену теоретически можно заземлять значительно ниже: условно зимой это может быть около 110 евро за МВт·ч, а летом и 70 – 90 евро за МВт·ч. Но это реально сделать только тогда, когда есть доступ к таким продуктам, правильная структура контрактов, и когда рынок дает такие условия. Закупки с биржи "в моменте", особенно в стрессовые периоды, обычно дороже.

Именно поэтому увеличение импорта электроэнергии из ЕС — не автоматическая экономия для страны. Это инструмент стабилизации системы с высокой ценой в часы дефицита и с ограниченными возможностями наращивания. Прямой эффект на бюджет может быть неочевидным из-за непрозрачности закупок, но финансовое бремя, скорее всего, частично ляжет на госкомпании как крупных потребителей. Мощные убытки возможны, но масштаб ограничен физическим "потолком" импорта и структурой потребления.