$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
15:17 • 20 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 746 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 1746 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 8616 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 24035 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 26470 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 16901 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22650 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30712 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40477 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 18059 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 20440 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 39498 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 20319 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 13442 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 1748 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 24036 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 26470 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 39510 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 66550 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Дания
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 3214 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 20444 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 18063 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 27637 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 39968 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Financial Times
Дипломатка

Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Увеличение импорта электроэнергии из ЕС не гарантирует преодоления последствий блэкаутов из-за ограниченных объемов и высокой стоимости. Эксперт Юрий Корольчук объясняет, что максимальный объем импорта составляет 2,45 ГВт, причем основные объемы приходятся на ночные часы, когда цена ниже.

Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы

Увеличение объемов импорта электроэнергии может не помочь Украине преодолеть последствия блэкаутов, спровоцированных ракетно-дроновыми атаками вс рф в январе 2026 года. Такое решение, на первый взгляд, может показаться действенным путем вывода энергетической системы из кризиса, но на практике имеет много нюансов и "подводных камней".

Почему не стоит полагаться исключительно на этот пункт "энергетического плана" нового главы профильного министерства Дениса Шмыгаля, в комментарии УНН объяснил соучредитель Института энергетических стратегий, эксперт Юрий Корольчук.

Увеличение импорта электроэнергии из ЕС снова подают как техническое решение для прохождения дефицита. Но в реальности это всегда о деньгах, перераспределении рисков и политической ответственности.

Юрий Корольчук объясняет: сейчас Украина "упирается" не только в цену электроэнергии, но и в физический "потолок". Максимально возможный объем импорта оценивают примерно в 2,45 ГВт. Однако основные объемы идут в ночные часы, когда цена на европейских рынках ниже, и когда технически проще "подхватить" систему. Днем импорт традиционно меньше из-за более дорогой цены: по оценкам, в дневной период это может быть около 30% от ночных объемов.

Для иллюстрации своего мнения эксперт приводит конкретный пример:

Есть мощность, которую мы можем максимум импортировать. Но ночью мы выбираем до тысячи МВт со стороны Словакии, например. То есть, 30 миллионов кВт в сутки. Днем, как даже официально говорили, (речь идет о, — ред.) примерно 30 процентах, то есть, 10 миллионов кВт берем

- говорит Юрий Корольчук.

Еще один важный нюанс, который нужно учитывать, это понимание того, что вопрос как импорт ударит по бюджету упирается в то, что государство публично не раскрывает полную цену таких закупок и детали контрактов. Формально он может проходить разными каналами: коммерческие закупки, аварийная помощь и т.д. Но без прозрачных данных общество и рынок видят последствия постфактум, когда они уже "зашиты" в финрезультатах компаний, компенсациях, долгах или тарифных решениях.

Нам пока никто не открывает, сколько мы платим за это все. Имеется в виду не население, а государство. Потому что частный бизнес немного закупает, на самом деле

- акцентирует эксперт.

К тому же формула "дешевая электроэнергия из Европы" не работает как универсальная, хотя в Правительстве часто акцентируют именно на этом. Так, импортированный из стран Евросоюза свет может быть экономически выгодным. Но только в конкретные часы и в конкретных странах.

(Нам, — ред.) часто ставят в пример Францию. Мол, там она (электроэнергия, — ред.) недорогая. Однако, скажем так, не очень показательно. Там действительно бывают периоды относительно низких цен благодаря атомной генерации, но импорт Украины не привязан к тому, чтобы стабильно покупать именно в эти часы

- объясняет Юрий Корольчук.

Эксперт в области энергетики добавляет, что ориентир средней цены импорта, который обсуждается, это примерно 160 – 170 евро за МВт·ч. И именно средняя цена включает и коммерческие закупки, и аварийную помощь, за которую также платят, и закупки в разные периоды. То есть это не гарантированно дешевле, чем внутренние долгосрочные контракты в Украине.

Учитывать нужно также тот фактор, что основным покупателем больших объемов импортной электроэнергии является не население и даже не частный бизнес. Частный сектор покупает, но обычно в пределах своей экономики: если импортирует, то часто перепродает на рынке, а конечный потребитель все равно платит рыночную цену. Основное бремя или основной инструмент государственной политики здесь, как правило, госкомпании.

Учитывая, что "Укрзализныце", "Нафтогазу", "Укроборонпрому" поручили срочно обеспечить закупку импортированной электроэнергии в объемах не менее 50% от их собственного потребления, то переход на импорт означает две вещи:

  • они фактически отказываются от части внутренних контрактов или уменьшают их объем;
    • они покупают дороже, если импортная цена в соответствующие часы превышает их среднюю внутреннюю цену закупки.

      Пока, по словам эксперта, сценарий "катастрофических убытков" выглядит менее вероятным по двум причинам.

      Первая: объем импорта ограничен. Даже если захотеть нарастить, физически система уже близка к максимуму пересечения. То есть резкого скачка именно за счет импорта не получится.

      Вторая: импорт не равномерный. Наибольшие объемы приходятся на ночь, где цена обычно ниже. На долгих контрактах (если их заключать) в отдельные периоды цену теоретически можно заземлять значительно ниже: условно зимой это может быть около 110 евро за МВт·ч, а летом и 70 – 90 евро за МВт·ч. Но это реально сделать только тогда, когда есть доступ к таким продуктам, правильная структура контрактов, и когда рынок дает такие условия. Закупки с биржи "в моменте", особенно в стрессовые периоды, обычно дороже.

      Именно поэтому увеличение импорта электроэнергии из ЕС — не автоматическая экономия для страны. Это инструмент стабилизации системы с высокой ценой в часы дефицита и с ограниченными возможностями наращивания. Прямой эффект на бюджет может быть неочевидным из-за непрозрачности закупок, но финансовое бремя, скорее всего, частично ляжет на госкомпании как крупных потребителей. Мощные убытки возможны, но масштаб ограничен физическим "потолком" импорта и структурой потребления.

      Александра Василенко

      Экономика
      Государственный бюджет
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Укроборонпром
      Нафтогаз
      Европейский Союз
      Франция
      Словакия
      Украина
      Денис Шмыгаль