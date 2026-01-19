Збільшення імпорту і краща передача на Схід: Шмигаль заявив про завдання для скорочення відключень там, де найскладніше
Київ • УНН
Перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити можливості імпорту електроенергії та реалізувати проєкти для покращення її передачі. Це має зменшити тривалість відключень у найскладніших регіонах.
На зустрічі з правлінням НЕК "Укренерго" доручено збільшити можливості для імпорту електроенергії, реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід і поставлено завдання, які "дозволять зменшити тривалість відключень" там, де ситуація зараз найскладніша, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль у понеділок, пише УНН.
Деталі
Зі слів Шмигаля, під час зустрічі опрацювали невідкладні завдання.
Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС
Друге, з його слів:
Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна
З його слів, також є завдання зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення ухвалення ефективних антикризових рішень.
"Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО", - вів далі Шмигаль.
За його словами, є і завдання "максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації". "Когенераційні установки, потужні генератори. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах", - вказав Шмигаль.
"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - підсумував віцепрем'єр.
