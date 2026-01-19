$43.180.08
Збільшення імпорту і краща передача на Схід: Шмигаль заявив про завдання для скорочення відключень там, де найскладніше

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити можливості імпорту електроенергії та реалізувати проєкти для покращення її передачі. Це має зменшити тривалість відключень у найскладніших регіонах.

Збільшення імпорту і краща передача на Схід: Шмигаль заявив про завдання для скорочення відключень там, де найскладніше

На зустрічі з правлінням НЕК "Укренерго" доручено збільшити можливості для імпорту електроенергії, реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід і поставлено завдання, які "дозволять зменшити тривалість відключень" там, де ситуація зараз найскладніша, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль у понеділок, пише УНН.

Деталі

Зі слів Шмигаля, під час зустрічі опрацювали невідкладні завдання.

Збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС

- вказав Шмигаль на одне з них.

Друге, з його слів:

Реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід. Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна

З його слів, також є завдання зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення ухвалення ефективних антикризових рішень.

"Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО", - вів далі Шмигаль.

За його словами, є і завдання "максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації". "Когенераційні установки, потужні генератори. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах", - вказав Шмигаль.

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - підсумував віцепрем'єр.

У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль 17.01.26, 21:12 • 6312 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль