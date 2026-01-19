Увеличение импорта и лучшая передача на Восток: Шмыгаль заявил о задачах для сокращения отключений там, где сложнее всего
Киев • УНН
Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль поручил "Укрэнерго" увеличить возможности импорта электроэнергии и реализовать проекты для улучшения ее передачи. Это должно уменьшить продолжительность отключений в самых сложных регионах.
На встрече с правлением НЭК "Укрэнерго" поручено увеличить возможности для импорта электроэнергии, реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток и поставлены задачи, которые "позволят уменьшить продолжительность отключений" там, где ситуация сейчас самая сложная, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль в понедельник, пишет УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, во время встречи были проработаны неотложные задачи.
Увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС
Второе, по его словам:
Реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток. Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней есть наибольшая потребность. Речь как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная
По его словам, также есть задача уменьшить количество отчетности и бюрократии, через уже внедренные цифровые программы и инструменты, для ускорения принятия эффективных антикризисных решений.
"Совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах, приближенных к линии фронта. Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО", - продолжал Шмыгаль.
По его словам, есть и задача "максимально упростить подключение всей распределенной генерации". "Когенерационные установки, мощные генераторы. Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего – в наиболее энергодефицитных регионах", - указал Шмыгаль.
"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей", - подытожил вице-премьер.
