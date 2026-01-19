Увеличение импорта и лучшая передача на Восток: Шмыгаль заявил о задачах для сокращения отключений там, где сложнее всего

На встрече с правлением НЭК "Укрэнерго" поручено увеличить возможности для импорта электроэнергии, реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток и поставлены задачи, которые "позволят уменьшить продолжительность отключений" там, где ситуация сейчас самая сложная, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль в понедельник, пишет УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, во время встречи были проработаны неотложные задачи.

Увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС - указал Шмыгаль на одно из них.

Второе, по его словам:

Реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток. Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней есть наибольшая потребность. Речь как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная

По его словам, также есть задача уменьшить количество отчетности и бюрократии, через уже внедренные цифровые программы и инструменты, для ускорения принятия эффективных антикризисных решений.

"Совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах, приближенных к линии фронта. Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО", - продолжал Шмыгаль.

По его словам, есть и задача "максимально упростить подключение всей распределенной генерации". "Когенерационные установки, мощные генераторы. Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего – в наиболее энергодефицитных регионах", - указал Шмыгаль.

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей", - подытожил вице-премьер.

В столице начали работу дополнительные бригады энергетиков для восстановления света - Шмыгаль