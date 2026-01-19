$43.180.08
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 6452 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 24090 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 45547 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 37358 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 71218 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 103959 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 47097 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56460 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59949 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Увеличение импорта и лучшая передача на Восток: Шмыгаль заявил о задачах для сокращения отключений там, где сложнее всего

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль поручил "Укрэнерго" увеличить возможности импорта электроэнергии и реализовать проекты для улучшения ее передачи. Это должно уменьшить продолжительность отключений в самых сложных регионах.

Увеличение импорта и лучшая передача на Восток: Шмыгаль заявил о задачах для сокращения отключений там, где сложнее всего

На встрече с правлением НЭК "Укрэнерго" поручено увеличить возможности для импорта электроэнергии, реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток и поставлены задачи, которые "позволят уменьшить продолжительность отключений" там, где ситуация сейчас самая сложная, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль в понедельник, пишет УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, во время встречи были проработаны неотложные задачи.

Увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС

- указал Шмыгаль на одно из них.

Второе, по его словам:

Реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток. Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней есть наибольшая потребность. Речь как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная

По его словам, также есть задача уменьшить количество отчетности и бюрократии, через уже внедренные цифровые программы и инструменты, для ускорения принятия эффективных антикризисных решений.

"Совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах, приближенных к линии фронта. Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО", - продолжал Шмыгаль.

По его словам, есть и задача "максимально упростить подключение всей распределенной генерации". "Когенерационные установки, мощные генераторы. Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего – в наиболее энергодефицитных регионах", - указал Шмыгаль.

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей", - подытожил вице-премьер.

В столице начали работу дополнительные бригады энергетиков для восстановления света - Шмыгаль

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль