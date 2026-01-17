$43.180.08
В столице начали работу дополнительные бригады энергетиков для восстановления света - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 350 просмотра

В Киеве с сегодняшнего дня начали работать дополнительные бригады энергетиков из других регионов для восстановления электроснабжения. Продолжаются работы по возвращению тепла в около 100 домов, а также готовится передача более 60 генераторов.

С сегодняшнего дня для восстановления света в Киеве начали работу дополнительные бригады энергетиков из других регионов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по возвращению тепла в Киеве в около 100 домов.

Сейчас при необходимости запитываем их и критические объекты генераторами. Готовим к передаче городу еще более 60 генераторов

- написал Шмыгаль.

Шмыгаль поручил городу отработать с АО "Укрзализныця" и Министерством развития общин и территорий (Минвосстановления) по увеличению количества тепловых ремонтных бригад.

"Укрзализныця" направит на помощь городу минимум 30 бригад тепловиков и окажет экспертную помощь для скорейшего восстановления тепла в домах.

Еще 20 бригад направят в столицу другие регионы.

В Киеве введены обновленные правила комендантского часа17.01.26, 20:08 • 1464 просмотра

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил о количестве когенерационных установок, которые уже направляются на усиление города.

"Поставил задачу убрать все бюрократические преграды для их быстрого запуска в работу", - подчеркнул чиновник.

Шмыгаль также сообщил, что ситуация со светом продолжает оставаться сложной.

Энергетики работают 24/7. Во исполнение решений штаба в Киеве уже сегодня начали работу дополнительные бригады энергетиков из других регионов. Поручил энергетическим компаниям продолжить увеличение бригад

- сказал Шмыгаль.

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по возвращению тепла в 102 жилых дома - Кулеба17.01.26, 19:21 • 2114 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиев
