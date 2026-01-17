В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по возвращению тепла в 102 жилых дома - Кулеба
В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в 102 жилых дома после российской атаки 9 января и морозов. Больше всего проблем в Голосеевском и Шевченковском районах, задействовано 16 ремонтных бригад.
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению 102 жилых домов, больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.
46 многоэтажек остались без отопления после массированной российской атаки 9 января. Еще 56 домов – с локальными авариями из-за сильных морозов и изношенных внутренних систем. Ситуация динамична: бригады устраняют сбои в режиме реального времени. Больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском. Дома постепенно разогревают, запуск отопления происходит под постоянным сопровождением специалистов во избежание повторных аварий
По его словам, сейчас задействованы 16 ремонтных бригад, работающих круглосуточно.
"Усиливаем ресурсы. Из других регионов привлекаем дополнительные 20 бригад, еще 30 – готова предоставить Укрзализныця. В общей сложности до 50 аварийных бригад, около 200 специалистов, которые будут работать в Киеве", - отметил министр.
Также для поддержки людей будет развернут дополнительный опорный Пункт несокрушимости от ГСЧС.
В домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут.
