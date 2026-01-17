$43.180.08
12:49 • 8798 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 13591 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 15479 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 27048 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 37762 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 33878 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 47864 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27930 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42930 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35599 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по возвращению тепла в 102 жилых дома - Кулеба

Киев • УНН

 • 580 просмотра

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в 102 жилых дома после российской атаки 9 января и морозов. Больше всего проблем в Голосеевском и Шевченковском районах, задействовано 16 ремонтных бригад.

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по возвращению тепла в 102 жилых дома - Кулеба

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению 102 жилых домов, больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

46 многоэтажек остались без отопления после массированной российской атаки 9 января. Еще 56 домов – с локальными авариями из-за сильных морозов и изношенных внутренних систем. Ситуация динамична: бригады устраняют сбои в режиме реального времени. Больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском. Дома постепенно разогревают, запуск отопления происходит под постоянным сопровождением специалистов во избежание повторных аварий

- говорится в сообщении.

По его словам, сейчас задействованы 16 ремонтных бригад, работающих круглосуточно.

"Усиливаем ресурсы. Из других регионов привлекаем дополнительные 20 бригад, еще 30 – готова предоставить Укрзализныця. В общей сложности до 50 аварийных бригад, около 200 специалистов, которые будут работать в Киеве", - отметил министр.

Также для поддержки людей будет развернут дополнительный опорный Пункт несокрушимости от ГСЧС.

В домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут.

В Киеве такси начнет работать круглосуточно16.01.26, 21:10 • 3884 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Украинская железная дорога
Киев