У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків - Кулеба

12:49 • 8084 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 12906 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 15067 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 26659 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 37411 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 33674 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 47440 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27859 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42833 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35548 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновленняPhoto17 січня, 07:54 • 5114 перегляди
Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях17 січня, 08:46 • 7234 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 16803 перегляди
США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ17 січня, 10:14 • 4500 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo12:09 • 12626 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 16877 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 27566 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 59209 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 89583 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Чернігівська область
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 17728 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 15991 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 14469 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 14151 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 25768 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків - Кулеба

Київ • УНН

 • 146 перегляди

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання до 102 житлових будинків після російської атаки 9 січня та морозів. Найбільше проблем у Голосіївському та Шевченківському районах, задіяно 16 ремонтних бригад.

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків - Кулеба

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з теплопостачання до 102 житлових будинків, найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише УНН.

46 багатоповерхівок залишилися без опалення після масованої російської атаки 9 січня. Ще 56 будинків – із локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Ситуація динамічна: бригади усувають збої в режимі реального часу. Найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському. Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій

- йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі задіяні 16 ремонтних бригад, які працюють цілодобово.

"Посилюємо ресурси. З інших регіонів залучаємо додаткових 20 бригад, ще 30 – готова надати Укрзалізниця. Загалом, до 50 аварійних бригад, близько 200 фахівців, які працюватимуть у Києві", - зазначив міністр.

Також для підтримки людей буде розгорнуто додатковий опорний Пункт незламності від ДСНС.

У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть.

У Києві таксі почне працювати цілодобово16.01.26, 21:10 • 3862 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Українська залізниця
Київ