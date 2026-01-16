У Києві таксі почне працювати цілодобово

Компанії Uklon та Bolt оголосили про відновлення роботи під час комендантської години. Про це пише УНН з посиланням на заяви компаній.

Деталі

"Uklon розпочинає цілодобову роботу в Києві. Маємо важливі новини: разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово", - повідомили в Uklon.

У компанії наголосили, що можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким - це зараз не розкіш, а життєва необхідність.

Також цілодобову роботу підтвердили у компанії Bolt.

"Bolt відновлює роботу в Києві під час комендантської години за згодою з міською владою. Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв’язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей", - повідомили в компанії.

Нагадаємо

Президент Зеленський доручив уряду переглянути правила комендантської години через надзвичайно холодну погоду. У Києві збільшать кількість Пунктів Незламності та перевірять наявні.