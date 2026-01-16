У Києві таксі почне працювати цілодобово

$43.180.08
18:27 • 1898 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 3268 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 8984 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 13563 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 30870 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 28992 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26503 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25163 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24090 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33774 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго16 січня, 09:52
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16 січня, 12:42
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський14:04
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України

Ексклюзив

17:23
Ексклюзив
17:23 • 8984 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського

Ексклюзив

15 січня, 08:19
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 94699 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Дніпро (місто)
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
TikTok

У Києві таксі почне працювати цілодобово

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Компанії Uklon та Bolt відновлюють цілодобову роботу в Києві з 17 січня, узгодивши це з міською владою. Це дозволить мешканцям діставатися до важливих об'єктів під час комендантської години.

У Києві таксі почне працювати цілодобово

Компанії Uklon та Bolt оголосили про відновлення роботи під час комендантської години. Про це пише УНН з посиланням на заяви компаній.

Деталі

"Uklon розпочинає цілодобову роботу в Києві. Маємо важливі новини: разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово", - повідомили в Uklon.

У компанії наголосили, що можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким - це зараз не розкіш, а життєва необхідність.

Також цілодобову роботу підтвердили у компанії Bolt.

"Bolt відновлює роботу в Києві під час комендантської години за згодою з міською владою. Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв’язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей", - повідомили в компанії.

Нагадаємо

Президент Зеленський доручив уряду переглянути правила комендантської години через надзвичайно холодну погоду. У Києві збільшать кількість Пунктів Незламності та перевірять наявні.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Київ