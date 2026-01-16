В Киеве такси начнет работать круглосуточно

Компании Uklon и Bolt объявили о возобновлении работы во время комендантского часа. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления компаний.

Подробности

"Uklon начинает круглосуточную работу в Киеве. У нас есть важные новости: вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Поэтому с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно", - сообщили в Uklon.

В компании подчеркнули, что возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким - это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость.

Также круглосуточную работу подтвердили в компании Bolt.

"Bolt возобновляет работу в Киеве во время комендантского часа по согласованию с городскими властями. Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку еды, лекарств или необходимых вещей", - сообщили в компании.

Напомним

Президент Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за чрезвычайно холодной погоды. В Киеве увеличат количество Пунктов Несокрушимости и проверят имеющиеся.