В Киеве такси начнет работать круглосуточно

18:27 • 2404 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 4054 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 10009 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 13804 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 31132 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 29151 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26567 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25217 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24150 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33929 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Из-за новых атак рф обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго16 января, 09:52 • 8482 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 32256 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17923 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 12802 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский14:04 • 10958 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 10009 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 7746 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 45122 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 76637 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 94851 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 464 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17967 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 23781 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35460 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56274 просмотра
В Киеве такси начнет работать круглосуточно

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Компании Uklon и Bolt возобновляют круглосуточную работу в Киеве с 17 января, согласовав это с городскими властями. Это позволит жителям добираться до важных объектов во время комендантского часа.

В Киеве такси начнет работать круглосуточно

Компании Uklon и Bolt объявили о возобновлении работы во время комендантского часа. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления компаний.

Подробности

"Uklon начинает круглосуточную работу в Киеве. У нас есть важные новости: вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Поэтому с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно", - сообщили в Uklon.

В компании подчеркнули, что возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким - это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость.

Также круглосуточную работу подтвердили в компании Bolt.

"Bolt возобновляет работу в Киеве во время комендантского часа по согласованию с городскими властями. Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку еды, лекарств или необходимых вещей", - сообщили в компании.

Напомним

Президент Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за чрезвычайно холодной погоды. В Киеве увеличат количество Пунктов Несокрушимости и проверят имеющиеся.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Киев