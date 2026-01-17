$43.180.08
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 14354 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 15928 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 27491 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 38187 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 34129 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 48360 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27985 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43027 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35651 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
В Киеве введены обновленные правила комендантского часа

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В Киеве обновлены правила комендантского часа, позволяющие пешком или на транспорте добираться до Пунктов несокрушимости или домой. Пункты несокрушимости теперь будут работать круглосуточно, но необходимо иметь документы.

В Киеве введены обновленные правила комендантского часа

Согласно обновленным правилам комендантского часа в Киеве, в это время можно пешком или на частном транспорте, в том числе такси, направляться в Пункт несокрушимости или домой. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Подробности

Ткаченко напомнил, что решение об обновлении правил 16 января принял Совет обороны Киева во исполнение распоряжения правительства.

Отныне в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в том числе такси, направляться в Пункт несокрушимости или домой

- говорится в сообщении.

Для киевлян это означает простые и важные вещи:

• ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием

• вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь".

В Киеве такси начнет работать круглосуточно16.01.26, 21:10 • 3902 просмотра

Пункты несокрушимости отныне могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

В то же время Ткаченко добавил, что патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ.

Правительство разрешило гибкие правила комендантского часа: первое решение ожидается в Киеве - вице-премьер16.01.26, 15:22 • 2636 просмотров

Ольга Розгон

