В Киеве введены обновленные правила комендантского часа
Киев • УНН
В Киеве обновлены правила комендантского часа, позволяющие пешком или на транспорте добираться до Пунктов несокрушимости или домой. Пункты несокрушимости теперь будут работать круглосуточно, но необходимо иметь документы.
Согласно обновленным правилам комендантского часа в Киеве, в это время можно пешком или на частном транспорте, в том числе такси, направляться в Пункт несокрушимости или домой. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Подробности
Ткаченко напомнил, что решение об обновлении правил 16 января принял Совет обороны Киева во исполнение распоряжения правительства.
Отныне в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в том числе такси, направляться в Пункт несокрушимости или домой
Для киевлян это означает простые и важные вещи:
• ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием
• вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь".
В Киеве такси начнет работать круглосуточно16.01.26, 21:10 • 3902 просмотра
Пункты несокрушимости отныне могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.
В то же время Ткаченко добавил, что патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ.
Правительство разрешило гибкие правила комендантского часа: первое решение ожидается в Киеве - вице-премьер16.01.26, 15:22 • 2636 просмотров