12:36 • 12667 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 12484 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 13493 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 14860 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 17548 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 25668 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 30391 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 25232 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 35533 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 38259 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правительство разрешило гибкие правила комендантского часа: первое решение ожидается в Киеве - вице-премьер

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Правительство разрешило регионам гибкие правила комендантского часа во время энергетической чрезвычайной ситуации. Киев может стать первым городом, где эти изменения будут введены.

Правительство разрешило гибкие правила комендантского часа: первое решение ожидается в Киеве - вице-премьер

Правительство разрешило регионам вводить гибкие правила комендантского часа, и первое такое решение ожидается в Киеве, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба,  рассказав, что разрешено, пишет УНН.

Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. В ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне общины – для города Киева

- написал Кулеба.

Как это будет работать

По его словам, механизм следующий:

  1. На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
    1. Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации безопасности.
      1. Пунктами Несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть: автономное питание; отопление; стабильная связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
        1. Для бизнеса, который официально выполняет функцию Пункта Несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

          "Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", - подчеркнул Кулеба.

          Без пропусков: Шмыгаль разъяснил ослабление правил комендантского часа16.01.26, 11:00 • 3248 просмотров

          Юлия Шрамко

