Правительство разрешило гибкие правила комендантского часа: первое решение ожидается в Киеве - вице-премьер
Киев • УНН
Правительство разрешило регионам гибкие правила комендантского часа во время энергетической чрезвычайной ситуации. Киев может стать первым городом, где эти изменения будут введены.
Правительство разрешило регионам вводить гибкие правила комендантского часа, и первое такое решение ожидается в Киеве, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, рассказав, что разрешено, пишет УНН.
Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. В ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне общины – для города Киева
Как это будет работать
По его словам, механизм следующий:
- На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
- Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации безопасности.
- Пунктами Несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть: автономное питание; отопление; стабильная связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
- Для бизнеса, который официально выполняет функцию Пункта Несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.
"Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", - подчеркнул Кулеба.
