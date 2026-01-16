Правительство разрешило гибкие правила комендантского часа: первое решение ожидается в Киеве - вице-премьер

Правительство разрешило регионам вводить гибкие правила комендантского часа, и первое такое решение ожидается в Киеве, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, рассказав, что разрешено, пишет УНН.

Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. В ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне общины – для города Киева - написал Кулеба.

Как это будет работать

По его словам, механизм следующий:

На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны. Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации безопасности. Пунктами Несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть: автономное питание; отопление; стабильная связь; удлинители и бесплатный горячий чай. Для бизнеса, который официально выполняет функцию Пункта Несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

"Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", - подчеркнул Кулеба.

