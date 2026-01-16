Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: перше рішення очікується в Києві - віцепрем'єр

Уряд дозволив регіонам вводити гнучкі правила комендантської години, і перше таке рішення очікується в Києві, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, розповівши, що дозволено, пише УНН.

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва - написав Кулеба.

Як це буде працювати

З його слів, механізм наступний:

На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації. Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є: автономномне живлення; опалення; стабільний зв’язок; подовжувачі та безплатний гарячий чай. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7.

"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - наголосив Кулеба.

Без перепусток: Шмигаль роз'яснив послаблення правил комендантської години