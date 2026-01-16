Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: перше рішення очікується в Києві - віцепрем'єр
Київ • УНН
Уряд дозволив регіонам гнучкі правила комендантської години під час енергетичної надзвичайної ситуації. Київ може стати першим містом, де ці зміни будуть запроваджені.
Уряд дозволив регіонам вводити гнучкі правила комендантської години, і перше таке рішення очікується в Києві, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, розповівши, що дозволено, пише УНН.
Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва
Як це буде працювати
З його слів, механізм наступний:
- На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
- Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.
- Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є: автономномне живлення; опалення; стабільний зв’язок; подовжувачі та безплатний гарячий чай.
- Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7.
"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - наголосив Кулеба.
Без перепусток: Шмигаль роз'яснив послаблення правил комендантської години16.01.26, 11:00 • 3266 переглядiв