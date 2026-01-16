Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: перше рішення очікується в Києві - віцепрем'єр

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 136 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 12904 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 12695 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 13686 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 15060 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 17730 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 25851 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 30558 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25275 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 35571 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 20843 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 24930 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 22431 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 24439 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 17257 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 33348 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 65411 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 83433 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 92718 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 76504 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 7344 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 18467 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 30542 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 51722 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 85241 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат

Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: перше рішення очікується в Києві - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Уряд дозволив регіонам гнучкі правила комендантської години під час енергетичної надзвичайної ситуації. Київ може стати першим містом, де ці зміни будуть запроваджені.

Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: перше рішення очікується в Києві - віцепрем'єр

Уряд дозволив регіонам вводити гнучкі правила комендантської години, і перше таке рішення очікується в Києві, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, розповівши, що дозволено, пише УНН.

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва

- написав Кулеба.

Як це буде працювати

З його слів, механізм наступний:

  1. На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
    1. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.
      1. Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є: автономномне живлення; опалення; стабільний зв’язок; подовжувачі та безплатний гарячий чай.
        1. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7.

          "Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - наголосив Кулеба.

          Без перепусток: Шмигаль роз'яснив послаблення правил комендантської години16.01.26, 11:00 • 3266 переглядiв

          Юлія Шрамко

          ПолітикаКиїв
          Графіки відключень електроенергії
          Енергетика
          Опалення
          Кабінет Міністрів України
          Відключення світла
          Блекаут 
          Аптека
          Електроенергія
          Київ