У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години

12:49 • 9540 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 14388 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 15944 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 27507 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 38202 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 34138 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 48383 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27989 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43033 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35654 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях17 січня, 08:46 • 8384 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 17904 перегляди
США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ17 січня, 10:14 • 5508 перегляди
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалихPhoto17 січня, 10:51 • 4564 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 13351 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 17963 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 48385 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 28030 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 59670 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 90002 перегляди
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 18097 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 16256 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 14709 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 14360 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 25971 перегляди
У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У Києві оновлено правила комендантської години, дозволяючи пішки або на транспорті діставатися до Пунктів незламності чи додому. Пункти незламності тепер працюватимуть цілодобово, але необхідно мати документи.

У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години

Згідно з оновленими правилами комендантської години у Києві, в цей час можна пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту незламності або додому. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

Ткаченко нагадав, що рішення про оновлення правил 16 січня ухвалила Рада оборони Києва на виконання розпорядження уряду.

Відтепер у період комендантської години ви зможете пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту незламності або додому

- йдеться у повідомленні.

Для киян це означає прості й важливі речі:

• вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням

• ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу".

У Києві таксі почне працювати цілодобово16.01.26, 21:10 • 3904 перегляди

Пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв'язок, воду й гарячий чай.

Водночас Ткаченко додав, що патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним – військово-обліковий документ.

Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: перше рішення очікується в Києві - віцепрем'єр16.01.26, 15:22 • 2636 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
