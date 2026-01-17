У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години

Згідно з оновленими правилами комендантської години у Києві, в цей час можна пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту незламності або додому. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

Ткаченко нагадав, що рішення про оновлення правил 16 січня ухвалила Рада оборони Києва на виконання розпорядження уряду.

Відтепер у період комендантської години ви зможете пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту незламності або додому - йдеться у повідомленні.

Для киян це означає прості й важливі речі:

• вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням

• ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу".

У Києві таксі почне працювати цілодобово

Пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв'язок, воду й гарячий чай.

Водночас Ткаченко додав, що патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним – військово-обліковий документ.

