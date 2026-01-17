У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль
Київ • УНН
У Києві відсьогодні почали працювати додаткові бригади енергетиків з інших регіонів для відновлення електропостачання. Тривають роботи з повернення тепла до близько 100 будинків, а також готується передача понад 60 генераторів.
Відсьогодні для відновлення світла у Києві почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків.
Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів
Шмигаль доручив місту відпрацювати з АТ "Укрзалізниця" та Міністерством розвитку громад та територій (Мінвідновлення) щодо збільшення кількості теплових ремонтних бригад.
"Укрзалізниця" направить на допомогу місту мінімум 30 бригад тепловиків та надасть експертну допомогу для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях.
Ще 20 бригад направлять до столиці інші регіони.
Своєю чергою віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про кількість когенераційних установок, які вже прямують на підсилення міста.
"Поставив завдання прибрати усі бюрократичні перепони для їхнього швидкого запуску в роботу", - наголосив урядовець.
Шмигаль також повідомив, що ситуація зі світлом продовжує залишатися складною.
Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад
