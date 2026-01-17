У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 10903 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 16800 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 17192 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 28697 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 39268 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 34772 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 49605 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28166 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43297 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35786 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи17 січня, 09:58 • 4756 перегляди
США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ17 січня, 10:14 • 7074 перегляди
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалихPhoto17 січня, 10:51 • 5934 перегляди
Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба17 січня, 10:59 • 4286 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 14265 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 19323 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 49613 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 28654 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 60285 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 90564 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 18565 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 16642 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15064 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 14668 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26265 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У Києві відсьогодні почали працювати додаткові бригади енергетиків з інших регіонів для відновлення електропостачання. Тривають роботи з повернення тепла до близько 100 будинків, а також готується передача понад 60 генераторів.

У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль

Відсьогодні для відновлення світла у Києві почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків.

Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів

- написав Шмигаль.

Шмигаль доручив місту відпрацювати з АТ "Укрзалізниця" та Міністерством розвитку громад та територій (Мінвідновлення) щодо збільшення кількості теплових ремонтних бригад.

"Укрзалізниця" направить на допомогу місту мінімум 30 бригад тепловиків та надасть експертну допомогу для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях.

Ще 20 бригад направлять до столиці інші регіони.

У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години17.01.26, 20:08 • 1150 переглядiв

Своєю чергою віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про кількість когенераційних установок, які вже прямують на підсилення міста.

"Поставив завдання прибрати усі бюрократичні перепони для їхнього швидкого запуску в роботу", - наголосив урядовець.

Шмигаль також повідомив, що ситуація зі світлом продовжує залишатися складною.

Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад

- сказав Шмигаль.

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків - Кулеба17.01.26, 19:21 • 1912 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця
Денис Шмигаль
Київ