У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль

Відсьогодні для відновлення світла у Києві почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, пише УНН.

Зазначається, що наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків.

Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів

Шмигаль доручив місту відпрацювати з АТ "Укрзалізниця" та Міністерством розвитку громад та територій (Мінвідновлення) щодо збільшення кількості теплових ремонтних бригад.

"Укрзалізниця" направить на допомогу місту мінімум 30 бригад тепловиків та надасть експертну допомогу для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях.

Ще 20 бригад направлять до столиці інші регіони.

У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години

Своєю чергою віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про кількість когенераційних установок, які вже прямують на підсилення міста.

"Поставив завдання прибрати усі бюрократичні перепони для їхнього швидкого запуску в роботу", - наголосив урядовець.

Шмигаль також повідомив, що ситуація зі світлом продовжує залишатися складною.

Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад