$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
15:17 • 410 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 1530 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 2734 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 9168 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 24426 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 26714 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 16995 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22713 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 30809 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40562 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 18157 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 20543 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 39641 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 20417 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 13532 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 2740 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 24427 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 26715 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 39813 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 66723 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Харків
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 3330 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 20680 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 18284 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 27708 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 40037 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Financial Times
Дипломатка

Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Збільшення імпорту електроенергії з ЄС не гарантує подолання наслідків блекаутів через обмежені обсяги та високу вартість. Експерт Юрій Корольчук пояснює, що максимальний обсяг імпорту становить 2,45 ГВт, причому основні обсяги припадають на нічні години, коли ціна нижча.

Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи

Збільшення обсягів імпорту електроенергії може не допомогти Україні подолати наслідки блекаутів, спровоковані ракетно-дроновими атаками зс рф січні 2026 року.  Таке рішення, на перший погляд, може здатися дієвим шляхом виводу енергетичної системи з кризи, але на практиці має багато нюансів та "підводних каменів".

Чому не варто покладатися виключно на цей пункт "енергетичного плану" нового очільника профільного міністерства Дениса Шмигаля, у коментарі УНН пояснив співзасновник Інституту енергетичних стратегій, експерт Юрій Корольчук. 

Збільшення імпорту електроенергії з ЄС знову подають як технічне рішення для проходження дефіциту. Але в реальності це завжди про гроші, перерозподіл ризиків і політичну відповідальність. 

Юрій Корольчук пояснює: наразі Україна "впирається" не лише у ціну електроенергії, а й у фізичну "стелю". Максимально можливий обсяг імпорту оцінюють приблизно у 2,45 ГВт. Однак основні обсяги йдуть у нічні години, коли ціна на європейських ринках нижча, і коли технічно простіше "підхопити" систему. Вдень імпорт традиційно менший через дорожчу ціну: за оцінками, у денний період це може бути близько 30% від нічних обсягів.

Для ілюстрації своєї думки експерт наводить конкретний приклад: 

Є потужність, яка ми можемо максимум імпортувати. Але вночі ми вибираємо до тисячі мгВт з боку Словаччини, наприклад. Тобто, 30 мільйонів кВт на добу. Удень, як навіть офіційно казали,  (йдеться про, — ред.) приблизно 30 відсотків, тобто, 10 мільйонів кВт беремо

- каже Юрій Корольчук.

Ще один важливий нюанс, який потрібно враховувати, це розуміння того, що питання як імпорт вдарить по бюджету впирається в те, що держава публічно не розкриває повну ціну таких закупівель і деталі контрактів. Формально він може проходити різними каналами: комерційні закупівлі, аварійна допомога тощо. Але без прозорих даних суспільство й ринок бачать наслідки постфактум, коли вони вже "зашиті" у фінрезультатах компаній, компенсаціях, боргах або тарифних рішеннях.

Нам поки що ніхто не відкриває, скільки ми платимо за це все. Мається на увазі не населення, а держава. Бо приватний бізнес небагато закуповує, насправді

- акцентує експерт.

До того ж формула "дешева електроенергія з Європи" не працює як універсальна, хоча в Уряді часто акцентують саме на цьому. Так, імпортоване з країн Євросоюзу світло може бути економічно вигідним. Але тільки в конкретні години й у конкретних країнах.

(Нам, — ред.) часто ставлять у приклад Францію. Мовляв, там вона (електроенергія, — ред.) недорога. Однак, скажімо так, не дуже показово. Там справді бувають періоди відносно низьких цін завдяки атомній генерації, але імпорт України не прив’язаний до того, щоб стабільно купувати саме в ці години

- пояснює Юрій Корольчук.

Експерт у галузі енергетики додає, що орієнтир середньої ціни імпорту, який обговорюється, це приблизно 160 – 170 євро за МВт·год. І саме середня ціна включає й комерційні закупівлі, й аварійну допомогу, за яку також платять, і закупівлі в різні періоди. Тобто це не гарантовано дешевше, ніж внутрішні довгострокові контракти в Україні.

Враховувати потрібно також той фактор, що основним покупцем великих обсягів імпортної електроенергії є не населення і навіть не приватний бізнес. Приватний сектор купує, але зазвичай в межах своєї економіки: якщо імпортує, то часто перепродає на ринку, а кінцевий споживач усе одно платить ринкову ціну. Основний тягар або основний інструмент державної політики тут, як правило, держкомпанії.

Зважаючи на те, що "Укрзалізниці", "Нафтогазу", "Укроборонпрому" доручили терміново забезпечити закупівлю імпортованої електроенергії в обсягах не менше 50% від їхнього власного споживання, то перехід на імпорт означає дві речі: 

  • вони фактично відмовляються від частини внутрішніх контрактів або зменшують їх обсяг;
    • вони купують дорожче, якщо імпортна ціна у відповідні години перевищує їхню середню внутрішню ціну закупівлі.

      Поки, за словами експерта, сценарій "катастрофічних збитків" виглядає менш імовірним з двох причин.

      Перша: обсяг імпорту обмежений. Навіть якщо захотіти наростити, фізично система вже близька до максимуму перетину. Тобто різкого стрибка саме коштом імпорту не вийде.

      Друга: імпорт не рівномірний. Найбільші обсяги припадають на ніч, де ціна зазвичай нижча. На довгих контрактах (якщо їх укладати) в окремі періоди ціну теоретично можна заземлювати значно нижче: умовно взимку це може бути близько 110 євро за МВт·год, а влітку й 70 – 90 євро за МВт·год. Але це реально зробити лише тоді, коли є доступ до таких продуктів, правильна структура контрактів, і коли ринок дає такі умови. Закупівлі з біржі "в моменті", особливо в стресові періоди, зазвичай дорожчі.

      Саме тому збільшення імпорту електроенергії з ЄС — не автоматична економія для країни. Це інструмент стабілізації системи з високою ціною в години дефіциту і з обмеженими можливостями нарощування. Прямий ефект на бюджет може бути неочевидним через непрозорість закупівель, але фінансовий тягар, швидше за все, частково ляже на держкомпанії як великих споживачів. Потужні збитки можливі, але масштаб обмежений фізичною "стелею" імпорту та структурою споживання. 

      Олександра Василенко

      Економіка
      Державний бюджет
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Укроборонпром
      Нафтогаз України
      Європейський Союз
      Франція
      Словаччина
      Україна
      Денис Шмигаль