Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру, знеструмивши споживачів у 5 областях. У Києві та області ситуація залишається складною, на Одещині діють мережеві обмеження.

Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго

росія вночі знову била по енергетиці в Україні, через що є знеструмлення у 5 областях, у кількох областях застосовуються аварійні відключення, у Києві та області досі складна ситуація, на Одещині діють мережеві обмеження, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - ідеться у повідомленні.

Ворожі обстріли

Цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Станом на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях

- повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як вказано, "у Києві та Київській області ситуація залишається складною, додаткове навантаження на енергосистему створюють морози". Над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Графіки та аварійні відключення

"В усіх інших областях діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації", - ідеться у повідомленні.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Україна
Київ