Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго
Киев • УНН
Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру, обесточив потребителей в 5 областях. В Киеве и области ситуация остается сложной, в Одесской области действуют сетевые ограничения.
Россия ночью снова обстреляла энергетические объекты в Украине, из-за чего обесточены 5 областей, в нескольких областях применяются аварийные отключения, в Киеве и области до сих пор сложная ситуация, в Одесской области действуют сетевые ограничения, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - говорится в сообщении.
Вражеские обстрелы
Этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. По состоянию на утро обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Как указано, "в Киеве и Киевской области ситуация остается сложной, дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы". Над восстановлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.
Графики и аварийные отключения
"Во всех остальных областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Увеличение импорта и лучшая передача на Восток: Шмыгаль заявил о задачах для сокращения отключений там, где сложнее всего19.01.26, 10:57 • 1084 просмотра