Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго

07:52 • 5288 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 10693 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 25952 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 47562 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 38928 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 72580 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 105563 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 47477 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56854 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 60249 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании, погиб 21 человекVideo19 января, 00:14 • 6162 просмотра
США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ19 января, 00:46 • 9654 просмотра
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине ЗаруцкойPhoto19 января, 02:25 • 7906 просмотра
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 8618 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 5416 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 2630 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 48744 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 87260 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 53611 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 84006 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Харьков
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 1656 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 2574 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 18479 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 31265 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 28052 просмотра
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
ТикТок

Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру, обесточив потребителей в 5 областях. В Киеве и области ситуация остается сложной, в Одесской области действуют сетевые ограничения.

Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго

Россия ночью снова обстреляла энергетические объекты в Украине, из-за чего обесточены 5 областей, в нескольких областях применяются аварийные отключения, в Киеве и области до сих пор сложная ситуация, в Одесской области действуют сетевые ограничения, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы

Этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. По состоянию на утро обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как указано, "в Киеве и Киевской области ситуация остается сложной, дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы". Над восстановлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

Графики и аварийные отключения

"Во всех остальных областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Увеличение импорта и лучшая передача на Восток: Шмыгаль заявил о задачах для сокращения отключений там, где сложнее всего19.01.26, 10:57 • 1084 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина
Киев