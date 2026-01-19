НАТО продолжит сотрудничество с Данией и Гренландией в сфере безопасности - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит сотрудничество с Данией и Гренландией по вопросам безопасности, передает УНН.

Детали

В публикации на X Рютте отметил, что группа обсудила, "насколько важна Арктика, включая Гренландию, для нашей коллективной безопасности".

Он сказал, что НАТО будет продолжать сотрудничать с Данией и Гренландией по безопасности арктического региона в будущем.

Мы обсудили, насколько важна Арктика, включая Гренландию, для нашей коллективной безопасности и как Дания увеличивает инвестиции в ключевые возможности. Мы будем продолжать сотрудничать как союзники по этим важным вопросам - подчеркнул Рютте.

