НАТО продолжит сотрудничество с Данией и Гренландией в сфере безопасности - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о продолжении сотрудничества с Данией и Гренландией по безопасности Арктического региона. Арктика, включая Гренландию, важна для коллективной безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит сотрудничество с Данией и Гренландией по вопросам безопасности, передает УНН.
Детали
В публикации на X Рютте отметил, что группа обсудила, "насколько важна Арктика, включая Гренландию, для нашей коллективной безопасности".
Он сказал, что НАТО будет продолжать сотрудничать с Данией и Гренландией по безопасности арктического региона в будущем.
Мы обсудили, насколько важна Арктика, включая Гренландию, для нашей коллективной безопасности и как Дания увеличивает инвестиции в ключевые возможности. Мы будем продолжать сотрудничать как союзники по этим важным вопросам
